TKP Gaziantep İl Örgütü'nden Şireci tepkisi: Bırakın Antep'in emekçisine masal anlatmayı!

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük zammı protesto eden üç fabrikadaki 2 bin Şireci Tekstil işçisi iş bırakmıştı. İşçiler bu eylemden sonra işten çıkarılmıştı.

Valilik yasağına rağmen talepleri için dün kent meydanında buluşan işçileri bugün, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ziyaret etti.

İki bin işçinin greve çıktığı Şireci Tekstil'e giden AKP'li Şahin ve CHP'li Meriç, patron adına pazarlık yaparak işçileri fabrikaya sokmak istedi.

'Meclis muhalefeti, yerel AKP iktidarı ile kol kola girip işçileri ikna etmeye çabaladılar'

TKP Gaziantep İl Örgütü, Şahin ve Meriç’in patron adına yaptığı pazarlığa tepki gösterdi. Açıklamada, "Bırakın Antep'in emekçisine, Şireci işçisine masal anlatmayı. Bunlara karnımız tok. Bir an önce işçilerin taleplerini karşılayın" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“İşçiye hayrı dokunmayanın memlekete de hayrı dokunmaz.

Şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sözde hayırsever iş adamı Şireci patronunu övmeye ve ücretlerinin iyileştirilmesini isteyen işçilere sabır etmelerini telkin etmek için fabrikaya kadar gelmiş bulundu.

Konuşmasında işçilere çalışırken bir bardak su bile vermeyen Şireci patronunu hayırsever bir iş adamı olarak kabul ettirmeye çalışarak övgüler yağdırdı. Meclis muhalefeti, yerel AKP iktidarı ile kol kola girip işçileri ikna etmeye çabaladılar.

İşçilerin istedikleri ise oldukça basit. Daha iyi bir ücret ve daha iyi çalışma koşullarının sağlanması.

İlk önce işçiler kazanmalı, ilk önce işçiler insanca yaşamalı. Bırakın Antep'in emekçisine, Şireci işçisine masal anlatmayı. Bunlara karnımız tok. Bir an önce işçilerin taleplerini karşılayın.

TKP Gaziantep İl Örgütü olarak bir kez daha direnen Şireci işçilerinin yanında olduğumuzu, Şireci Patronunun ise ensesinde olmaya devam edeceğimizi hatırlıyoruz.”