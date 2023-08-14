Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük zammı protesto eden üç fabrikadaki 2 bin Şireci Tekstil işçisi iş bırakmıştı. İşçiler bu eylemden sonra işten çıkarılmıştı.

Valilik yasağına rağmen talepleri için dün kent meydanında buluşan işçileri bugün, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ziyaret etti.

AKP'li Şahin patronu övdü, sabır istedi

Şahin, grev yapan işçilere patronlarını övdü. Patronun suçlu olmadığını savunan Şahin, sorunu AKP iktidarında yükselen enflasyona bağladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu sorunu çözeceğini iddia eden Fatma Şahin, işçilerden sabır istedi.

İşçilere seslenen Şahin şunları söyledi:

Bu (Ahmet Şireci) sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Telefonla yapıyor ya… Niye, çocuklarınız yarın Fatma Şahin olacak… Kentte uyuşturucu sorunu var. Şireci AMATEM’i yaptı.

Allah aşkına insanları değerlendirirken… Dedi ki, ‘Babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım…’ Şireci dediğiniz adam bu.

insanları değerlendirirken… Dedi ki, ‘Babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım…’ Şireci dediğiniz adam bu. Arada fitne çalışıyor… Arada dedikodu çalışıyor. İşçiyle işveren baba oğlu olduğu sürece hiçbir sorun yok.

Adam diyor ki, ‘ Beni üzüyorlar ’ (İşçiler, ‘Bir bardak su vermiyor’ diye çıkıştı.) Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi.

’ (İşçiler, ‘Bir bardak su vermiyor’ diye çıkıştı.) Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi. Cumhurbaşkanımız bu enflasyon iki yıllık sürede tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır.

Şahin’in bu sözlerine onu dinleyen çok sayıda işçiden de ara ara tepkiler yükseldi.

🔴AKP ve CHP kolkola girdi, sebebi şaşırtmadı



📌İki bin işçinin greve çıktığı Şireci Tekstil'e giden AKP'li Fatma Şahin ve CHP'li Melih Meriç, patronu övüp, adına pazarlık yaparak işçileri fabrikaya sokmak istedihttps://t.co/xfKXG92pze pic.twitter.com/Mp2U82XjMH — soL Haber (@solhaberportali) August 14, 2023

CHP'li Meriç patron adına pazarlık yaptı

Antep Postası'nın paylaştığı görüntülerde, Şahin'in ardından işçilere seslenen CHP Milletvekili Melih Meriç'in ise patron Ahmet Şireci adına pazarlığa soyunduğu görüldü. Şireci'den 'hayırsever bir iş adamı' olarak bahseden Meriç, işçilerin 'sadakat göstermesi' gerektiğini belirtti. CHP'li Meriç'in sıraladığı teklifleri AKP'li Şahin'in işçilere alkışlarla onaylatma girişimi dikkat çekti.

İşçileri fabrikaya sokmaya çalıştılar

Konuşmaları sık sık ıslıklarla kesilen Fatma Şahin ve Melih Meriç daha sonra grevdeki işçileri fabrikaya sokmaya çalıştı. İşçileri ''Gelin, hadi geçelim. Adam ne diyorsanız yapayız diyor, olmaz böyle'' sözleriyle vazgeçirmeye çalışan Şahin'in girişimleri sonuçsuz kaldı.