Antep'te direnişteki Şireci Tekstil işçileri kent merkezinde eylem yaptı

Gaziantep'te Şireci Tekstil işçileri hakları için mücadeleye devam ediyor.

Açlık sınırının altında olan asgari ücret zammını bile vermeyen Şireci Tekstil'de işçiler insanca bir ücret için geçtiğimiz Çarşamba gecesi iş bırakmıştı.

İşçilerin dün kent merkezine yürüyüşü valilik tarafından engellenmiş, patron Ahmet Şireci'nin şikayetiyle Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alınmıştı. Daha sonra serbest bırakılan Türkmen de, patron Şireci hakkında "Sendikal çalışmayı engellemek ve anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakkından alıkoyma" gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Beş gündür direnişte olan işçiler bugün saat 17.00'de seslerini daha fazla duyurabilmek için aileleri ve çocuklarıyla Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldiler.

Bir kez daha taleplerini dile getiren işçiler bu talepler kabul edilmezse direnişlerine devam edeceklerini söylediler.

İşçilerin talepleri şöyle:

15.500₺ net ücret

Bayram ikramiyesi

Erzak yardımı

Pazar mesaisi 1500₺

Basın açıklamasında konuşan işçi temsilcileri "Patronlar sürekli bize aynı gemide olduğumuzu söylüyorlar. Hastamız ya da cenazemiz dahi olduğunda izin aldığımızda hesabını soruyorlar. Biz nasıl aynı gemide olabiliriz? Bizler işçiyiz, haklarımız için buradayız. Kimsenin provokasyonuyla bir araya gelmedik, hakkımızı alana kadar da vazgeçmeyeceğiz" dediler.

Yaklaşık bir saat süren eylem sonrasında işçiler grevlerine devam etmek için fabrikaya dönmek üzere yola çıktılar.