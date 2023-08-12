TKP Gaziantep İl Örgütü: Boyun eğmeyen Şireci işçilerinin yanındayız!

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi'de bulunan ve yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığı Şireci Tekstil fabrikasındaki işçiler, Çarşamba günü başladıkları iş bırakma eylemini devam ettiriyor.

Patronun düşük zam teklifine karşı fabrika önünde direnişlerini sürdüren işçilerin kent merkezine doğru yapmak istediği yürüyüş, Gaziantep Valiliği tarafından engellendi.

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada "Boyun eğmeyen Şireci işçilerinin yanındayız!" ifadesi yer alırken yarın yapılacak basın açıklamasına da destek çağrısında bulunuldu.

Açıklama şu şekilde:

"Boyun eğmeyen Şireci işçilerinin yanındayız! AKP ve patronlar birlik olup ülkemizi emekçiler açısından cehenneme çevirmeye devam ediyor. Artan enflasyon karşısında göstermelik önlemler alınsa da emekçilerin alım gücü düşmeye devam ediyor.Bir kalemde patronların milyon hatta milyar liralık borçları siliniyor. İş emekçilere geldiğinde ise herkesin cebinde akrep var.

Gaziantep'in organize sanayi bölgesinde bulunan Şireci Tekstil fabrikası işçileri açlık sınırının altında arttırılan asgari ücreti bile vermekten aciz patronlarına karşı dört gündür direniyorlar.Şireci Tekstili uyarıyoruz. İşçilerin talepleri bir an önce karşılanmalıdır. TKP Gaziantep il örgütü olarak Patronların Ensesinde olmaya devam edeceğiz.

Yarın 17.00'de Demokrasi Meydanı'nda Şireci işçilerinin aileleri ile birlikte katılacağı basın açıklamasına tüm halkımız davetlidir. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek"