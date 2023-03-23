TKP Eskişehir milletvekillerini tanıttı: 'Emekçilerin yanında yer almak istedim'

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte Türkiye Komünist Partisi, 81 ilde çıkarttığı milletvekili adaylarını halka tanıtmaya başladı. Bu hafta itibariyle tüm il ve ilçe örgütlerinde aday buluşmaları düzenleyen TKP'nin ilk buluşmalarından birisi de Eskişehir’de gerçekleşti. Vişnelik Semtevi’nde saat 11’de düzenlenen aday toplantısı, TKP MK üyesi Berkay Kemal Önoğlu’nun katılımıyla organize edildi. Toplantıya yerel basın mensupları da katıldı.

Adayların tamamı emekçi

Eskişehir’de 6 milletvekili adayı çıkaran Türkiye Komünist Partisi’nin aday profili ise neredeyse tamamıyla emekçilerden oluşuyor. TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu, milletvekili adaylarını şöyle açıkladı: “Emekli işçi Celal Öngel, öğrenci Taylan Ferhat Adıgüzel, kurye Mustafa Yazgan, esnaf Berkan Kaplan ve emekli işçi Dursun Alkan partimizden milletvekili adayı oldu. Bugün de 1 kadın adayımızın başvurusu olacak.”

Adaylardan birisi olan ve motokurye olarak çalışan Mustafa Yazgan, adaylığına ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye Komünist Partisi’yle ilişki içerisindeydim önceden beri. Düzen partilerine baktığımızda hep kendi çıkarlarını düşündüklerini görüyoruz. Seçimlere milyonlarca TL harcıyorlar örneğin. Basitçe halkın yanında olan bir parti olduğu için Türkiye Komünist Partisi’nden aday oldum. Kendim de bir emekçiyim, emekçilerin yanında yer almak istedim.”

14 Mayıs tarihinden sonra Türkiye’de sanıldığı gibi büyük bir değişiklik olmayacağını belirten kafe-bar emekçisi Milletvekili Adayı Berkan Kaplan ise “Ben komünistlerin muhakkak Meclis'te olması gerektiğini düşünüyorum çünkü düzen partilerinin milletvekilleri parlamentoyu bir sermaye aracı olarak kullanıyor. Komünistlerin Meclis'e girmesinin bu durumu değiştireceğini düşünüyorum, bundan dolayı Türkiye Komünist Partisi’nden milletvekili adayı oldum" dedi.

'Şimdi arkadaşlarımdan oy isteyeceğim'

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi ve milletvekili adayı Ferhat Taylan Adıgüzel ise, adaylığına ilişkin çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirtti. Öğrencilerin burjuva siyasetinin kalıplarından dolayı siyasetten uzaklaştıklarını belirten Adıgüzel, hemen hemen her öğrencinin siyasetle bu nedenle bağlantı sorunu yaşadığını söyleyerek, "Şimdi arkadaşlarımdan oy isteyeceğim" dedi.