TKP Erzurum'dan açıklama: 'Bu kara lekeyi temizleyeceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Erzurum'da düzenlediği mitinge yönelik taşlı saldırı sonrası Erzurum TKP tarafından bir açıklama yapıldı.

Erzurum TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Erzurum'da yalnızca faşistler ve gericiler yok.

Bu memlekette ilerici, yurtsever, boyun eğmeyen emekçiler de var. Erzurum'un bu kara lekesini eninde sonunda temizleyeceğiz #TkpGelirHerseyDeğisir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye" denildi.