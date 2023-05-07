İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı: Yaralılar olduğu belirtiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde bir grup İmamoğlu'nun otobüsüne ve mitinge katılanlara taşlı saldırıda bulundu. Otobüsün camlarının kırıldığı, alanda yaralananlar olduğu belirtiliyor.

İmamoğlu kürsüden yaptığı açıklama "Provokasyon! Buradaki bir avuç insan sizi tehlikeye atıyor" dedi.

'Polis, vali... Hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız'

İmamoğlu "Sizler elinde Türk bayrakları olan insanlara taş attırıyorsunuz. Emniyet müdürü, vali hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu emniyet mensuplarına seslenerek "Buradaki sulhü sağlamanız için ben şehir turuna devam ediyorum, buradaki sulhü sağlayın" dedi.

Miting provokasyon nedeniyle yarıda kesildi. Otobüs alandan uzaklaştırıldı.

Halk TV'nin aktardığına göre MHP'li ve HÜDA PAR'lı bir grubun gerçekleştirdiği taşlı saldırı sırasında yaralananlar oldu.

İmamoğlu: Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı, 10-15 kişi gözümün önünde yaralandı

İmamoğlu mitingin yarıda kesilmesinin ardından Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Her yerden taş yağdı. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Başka bir şey değil. Müdahale etmeyin talimatıdır. Benim konuşmamın 5. dakikasında konuşmam kesildi. Benim gözümün önünde 10-15 insan yaralandı" dedi. İmamoğlu Emniyet müdürü ve vali başta olmak üzere sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve yaralılar hakkında bilgi verilmeden kenti terk etmeyeceğini duyurdu.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerine gittiğimiz gibi bugün de canım Dadaş diyarı Erzurum'dayız. Bizi karşılayan Erzurumlu hemşerilerimiz oldu. Bize en güzel duygularını ifade eden vatandaşlarımız oldu. Öncelikle bize tahsis edilen miting alanı verildi.

Gün içerisinde biz hem Sivas'ta hem Çorum'da mitingimizi yaptık. Üçüncü durak olarak Erzurum'a geldik. Sivas Çorum arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi 30-40 otobüsü koyarak miting alanına girişleri engellemeye çalıştı. Sonra arkadaşlarımız vali ile temas kurdu. Vali '5 bine yakın polisimizle önlem aldık. Otobüsler de yerinden çekiliyor. Endişe edilecek hiçbir şey yok' dedi.

Bu sırada meydanda biriken kalabalık çoluk çocuk genç yaşlısı Türk bayrakları ile güzelim meydanı gelincik tarlasına çevirmişlerdi. Konuşmaya başladıktan sonra bir baktık ki her yerden taş yağıyor. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Orada Toma var taş atılıyor bize ve milletin üzerine. Ben konuşmanın 5'inci dakikasında kestim konuşmayı. Çünkü bize atılan taşlar yüzünden 10-15 kişinin yaralandığını gördüm.

Lütfen siz bunlara uymayın cevap vermeyin burada sizleri korumakla görevli polis var dedim. Ama emniyet müdürü başta olmak üzere vali, belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Arabanın içine giren arkadaşlarda bir şey yok. Bir tarafta 200 kişiyi geçmez, öbür tarafta 20-300 kişi vardı. Vali'ye mesaj attım istifa etmesi gerektiğini söyledim. Siz Erzurum'a yakışmayan bir Valisiniz. Yakışmayan bir Emniyet Müdürü var. Bunun tepesinde kim varsa içişleri bakanından cumhurbaşkanına kadar. Seçime giderken bunu kabul edemeyiz. Vali Bey'e en geç 20 dakika içinde oradaki insanların can güvenliğini sağladık diye açıklama yapana kadar burada bekleyeceğim. Yaralılar hakkında bilgi almadan Erzurum'u terk etmiyorum.

Miting öncesi belediye otobüsleri park edildi

ANKA'nın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu akşam saat 18.00’de Erzurum’da Havuzbaşı Kent Meydanı’nda yapacağı miting öncesinde öğlen saatlerinde alana belediye otobüslerinin park edilmesi ile gerginlik yaşandı. Müzakereler sonrasında AKP’li Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri bu alandan çekildi ve Çorum ve Sivas’ın ardından Ekrem İmamoğlu saat 18.00’da alana otobüsle geldi. İmamoğlu, konuşmak üzere otobüsün üzerine çıktığı anda provokatörler İmamoğlu’nu dinlemeye gelen yurttaşlara ve İmamoğlu’nun aracına taş atmaya başladı. İmamoğlu, konuşmasını tamamlayamadan alandan ayrılmak zorunda kaldı. Emniyet güçlerinin olaya etkin müdahale etmediği gözlendi.

Provokatör grubun otobüse taş attığı anlar kameralara yansıdı. Polis daha sonra kitleye TOMA’larla su ile müdahale etti.

İmamoğlu, yurttaşları sakinleştirmek için “Sizin zarar görmemeniz için, hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan. Tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin” diyerek kendisini dinleyenleri uyarmaya çalıştı.

İmamoğlu, polislere ise “Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi. Emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok” dedi. İmamoğlu’nun korumak için ekibinin şemsiye açtığı görüldü.

Mitingin yapılacağı alana Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin araçları park edilmişti. İmamoğlu bu duruma sosyal medya hesabından tepki göstermişti. İmamoğlu, “Erzurumlu hemşerilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18:00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum” demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan uyarı

İmamoğlu’na yönelik bu duruma Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından “Erzurum’un AK Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz, bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider” diye tepki göstermişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tepkisini şu paylaşımla ortaya koymuştu: “Şaşırmıyoruz çünkü korkuyorlar, çaresizler ve kendilerini zavallı duruma düşürüyorlar ne yazık ki… En iyi cevabı Erzurumlular verecektir.”

Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Özgen Nama da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti: “An itibari ile Erzurum’da büyük bir provokasyon hazırlıkları olduğunu görüyoruz. Buradan İçişleri Bakanlığı’nı uyarıyorum. Bir kişinin burnu bile kanasa yeterli önlem almayan Erzurum mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri sorumludur.

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, araçları alandan çektirdikten sonra şimdi de Hüdapar’lı ve Mhp’li bir grubun saldırısı ve tacizi ile karşı karşıyayız. Emniyet mensupları yeterli önlemi almıyorlar. Sana söz Erzurum 14 Mayıs’ta bu ayıptan hep birlikte kurtulayacağız. Bütün uyarılarımıza rağmen maalesef güvenlik riski devam ediyor. Bu rezaletin sebebi Mehmet Sekmen sensin ve hep bu ayıpla anılacaksın."