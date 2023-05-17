TKP duyurdu: 'Kontrol edilmedik tek bir sandık bırakmayacağız'

14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı ilan edildi ancak milletvekili genel seçiminin sonuçları henüz resmileşmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülke genelinde kurulan 191 bin 910 sandığa ilişkin oy çetelesi ve tutanaklarını Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS-KOKPİT) üzerinden yayımladı. Çetele ve tutanaklar ile YSK'nin seçim sonuçlarını karşılaştıran siyasi partiler birçok sandıkta oy sayılarının veri sistemine hatalı kaydedildiğini fark etti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, sosyal medya hesabından paylaştığı örneklerde TKP oylarının başka partilerin hanesine yazıldığına dikkat çekmişti. TKP oylarının başka partilere yazıldığı ortaya çıkınca, Türkiye Komünist Partisi YSK'ye itiraz sürelerinin uzatılması için başvuru yaptı. YSK'den henüz yanıt gelmedi.

Tüm bunların üzerine çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan TKP MK üyesi Sarı, "Sadece TKP'nin oyları için değil genel tabloyu görmek için arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Kontrol edilmedik tek bir sandık bırakmayacağız" açıklaması yaptı.