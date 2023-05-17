TKP'den YSK'ye başvuru: Sessizlik sürüyor...

Türkiye Komünist Partisi (TKP), sandık sonuçlarına itiraz süresinin uzatılması için dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bir başvuruda bulundu. soL'un edindiği bilgiye göre, söz konusu başvuruya henüz bir yanıt gelmedi.



TKP'nin çok sayıda oyunun diğer partilere yazıldığını tespit eden Parti avukatları, benzer durumun diğer muhalif partiler için de geçerli olduğunu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kapsadığına yönelik tespitler sonrası bu yönde bir başvuruda bulunmuştu.



TKP'den başvuru öncesi yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"YSK’nın açıkladığı oy sonuçlarına itiraz süresi oldukça kısıtlı.



Kaydırmaların ve hatalı girişlerin sayısı bu itiraz süresi içinde ele alınabilecek sayının çok ötesinde.



Bu sürenin uzatılması için YSK’ya başvuruyoruz."