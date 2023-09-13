TKP Diyarbakır İl Örgütü'nden gericilerin tehdit ettiği gazeteci Bilal Güldem'e ziyaret

TKP Diyarbakır İl Örgütü, Batman'da gericilerin faaliyetlerini paylaştığı için tehdit edilen gazeteci Bilal Güldem'i ziyaret etti.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneğinde yapılan ziyarette, gazeteci Bilal Güldem, yaşadıklarını TKP Diyarbakır İl Örgütü temsilcileriyle paylaştı.

Güldem, videoyu paylaştıktan sonra özellikle HÜDA-PAR ve AKP'yi takip eden kişilerin sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, avukatı aracılığıyla bunu yapan herkese dava açtığını, sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Tarikat ve cemaatlerin küçücük yaştaki çocukları hedef aldığına dikkat çeken TKP temsilcileri de, Bilal Güldem'in yaptığı paylaşımın önemli bir ifşa olduğunu ve gericiliğe karşı mücadelenin bugün daha da büyük bir önem arz ettiğini belirtti. TKP temsilcileri, Güldem'e kendisini bu süreçte desteklediklerini ve onu yalnız bırakmayacaklarını belirterek karanlığa karşı birlikte mücadelenin önemini vurguladılar.

Ne olmuştu?

Gazeteci Bilal Güldem, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "Görüntüler Batman'dan" ifadesiyle duyurduğu tarikat etkinliği paylaşımının ardından yüzlerce tehdit almıştı.

Güldem, HÜDA-PAR'lı yöneticilerin ve avukatların yaptıkları paylaşımlarla hedef gösterilmişti.

Söz konusu etkinlik, HÜDA-PAR'a yakınlığıyla bilinen "Kur'an Nesli Platformu Batman temsilciliği" tarafından her sene tekrar ediliyor.