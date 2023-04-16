TKP Diyarbakır İl Örgütü yeni adresinde açıldı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken Türkiye Komünist Partisi (TKP) de Diyarbakır'da yeni il binasının açılışını gerçekleştirdi.

TKP Diyarbakır milletvekili adayları Ömer Necmi Hatipoğlu, Evindar Türk, Zülküf Hatunoğlu ve Zeynep Demirel Hatunoğlu'nun yanı sıra TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz'ın katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Diyarbakır il örgütü adına Ramazan Dal yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında açılışı yapılan semt evleri ve parti bürolarının emekçiler için umut olduğu söylenen etkinlikte TKP MK üyesi Ozan Yılmaz bu düzenin bir an önce değişmesi gerektiğini vurguladı.

Milletvekili adaylarından Ömer Necmi Hatipoğlu "Neden Türkiye Komünist Partisi?" sorusunun cevabını verirken Zülküf Hatunoğlu ise TKP'yle nasıl tanıştığını anlattı.

Çocuk yaştan beri hizmet sektörünün pek çok alanında çalıştığını söyleyen Evindar Türk, hiçbir çocuğun çalışmak zorunda olmadığı bir Türkiye için milletvekili adayı olduğunu söyledi.

Kürdolog olan ancak alanında iş bulamadığı için tekstil sektöründe çalışan Zeynep Demirel Hatunoğlu ise emek-sermaye çelişkisine dikkat çektiği ve Kürtçe yaptığı konuşmasını "Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın sosyalizm!" sözleriyle bitirdi.

TKP MK Üyesi Ozan Yılmaz Türkiye'nin kaynağı bol bir ülke olduğunu ancak bu düzenin kaynakları verimsiz şekilde, kâr hırsını önceleyerek kullandığını belirttiği konuşmasını Haziran Direnişi'nin umudunu hatırlatarak sürdürdü. Depremde bu düzenin halkın üstüne yıkıldığını söyleyen Yılmaz, konuşmasını TKP'nin seçim sloganı olan "TKP gelir, her şey değişir!" diyerek bitirdi.