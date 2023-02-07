TKP depremin ikinci gününe dair bilgilendirme bültenini yayımladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) "TKP Deprem İkinci Gün Bilgilendirme" bültenini yayımladı.

TKP Genel Merkez imzalı bülten şöyle:

"Sabah saatlerinde ulaşım, yalnızca hava durumundan ibaret olmayan nedenlerden dolayı neredeyse durma noktasındaydı. Bu çapta bir depremde zamana karşı yarışta insan yaşamının kazanması için en gerekli unsur olan ulaşımdaki aksamalar çok değerli saatlerin boşu boşuna harcanmasına neden oldu. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında olan illerdeki viyadük ve otoyolları çökmüş olduğu için bütün araçlar diğer devlet yoluna yönlendirilince trafik tamamen kilitlendi. Böylece Hatay’a yardıma gitmek neredeyse imkansızlaştı. Karayolları 5. Bölge sorumluluk alanındaki Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş illerindeki yollar ise depremden kullanılamaz hale geldi. Bütün bu yollar acele kamulaştırma ile ihale usulü ile yapılan yollar.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) gönüllü madencileri ve tahliye ekipleri, deprem bölgelerine gitmek için hazırda bekledi ancak AFAD onayı olmadığı ve uçak temin edilmediği için saatlerce gidemediler. İlk 24 saatin çok önemli olduğu bir afette 36 saat sonra ancak o da parça parça ulaşmaya başlayabildiler. Her şeyi AFAD bünyesine alıp kendi hanesine yazma derdindeki hükümet çok deneyimli ekiplerin deprem bölgesine gitmesini geciktirmiş oldu.

TKP’nin sağlıkçı ekibi, Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’nin aciline ancak dün gece yarısı giriş yapabildi. Şehirde sağlam bir bina neredeyse hiç kalmamış durumda. 55 kişilik UMKE ekibiyse Hatay’a ancak 18 saat sonra varabildi. Ertesi gün öğle saatlerinde bile henüz sahaya çıkmamış ve hastanede beklemişlerdi. Çünkü organize bir arama kurtarma çalışması için yetkililer bir görevlendirme yapmamış, yine çok değerli bir zamanın kaybedilmesine yol açmışlardı.

Öğle saatlerinde İstanbul havalimanında yine bir koordinasyon sorunu yaşanıyordu. Önce öğretmenlere “gelin” dediler, başvuru aldılar. Sonra AFAD eğitimi olmayanları almamaya karar verdiler. Ardından yine karar değişti ve koordinasyon noktalarında e-devletten başvuru yapılmasını istediler. Gönüllü öğretmenler, uçak beklerken otobüslere bindirildi ve saatlerce bekletildi.

Farklı enkaz alanlarında yayın yapmaya çalışan televizyon kanallarına halktan tepkiler yükseldi. Bakanlar, milletvekilleri, valiler alana gittiklerinde halkın öfkesiyle karşılaştılar.

Deprem bölgesindeki benzin sıkıntısı için insanlar büyük kentlerden bölgeye benzin götürüyor. Ancak Ankara’dan itibaren bidon bulmak çok zorlaştı. Araçlar pet şişelerle yedek yakıt taşıyor. Bölgeye yakıt tedarik edilememesi doktorların, askerin, ilaç ve diğer acil maddelerin ulaştırılmasında yaşanan sorunla aynı yerden kaynaklanıyor; bir afet lojistiği planının olmamasından.

Devlet afete müdahale kurumlarının yetersiz kaldığı durumda alanlara sevk edilen ve asgari durumda bile olsa koordinasyonu sağlamakla işlevlenen silahlı kuvvetlerin kaynakları etkili değerlendiremiyor. Deprem bölgesine sevk edilen askerler ise bir plandan yoksun kaldıkları için en fazla alandaki arama kurtarma ekiplerine yardım etmekle işlevleniyor. Normalde askeri birliklerin çok kısa sürede sahra hastanesi ve mutfağı kurma, çadır kent inşa etme yeteneği var.

Bu arada Hatay’la birlikte, şehrin kendi haline terk edildiği bir başka kent Adıyaman. Depremin üzerinden 36 saat geçtiği sırada dahi Adıyaman’a kurtarma ekibi ulaşmadığı gibi ekmek, su, battaniye de gönderilmemişti. Devletin her kademesinde örgütlü bir tarikatın merkezi olan bir yerde bile bunlar yaşandı.

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Türkiye Komünist Partisi, depremin ikinci gününde, oluşturduğu kriz masasını güçlendirdi ve bölgeye sevk ettiği ekipleriyle yürüttüğü operasyonun kapasite ve kapsamını büyüttü.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine destek vermek, depremden etkilenen yurttaşlarımızın ihtiyaçlarının yerinde ve sağlıklı biçimde tespit etmek, ülkenin dört bir yanından gelen dayanışma malzemelerinin güvenli bir şekilde bölgedeki yurttaşlara ulaştırılmasını güvence altına almak için dün akşam itibariyle birçok noktada dayanışma merkezleri oluşturulmaya başlandı.

İstanbul’da Sarıgazi Semt Evi tarafından sağlanan ve günde 3 bin kişiye yemek verebilecek kapasitedeki 6 aşçılı yemek kamyonu, Antakya’ya yola çıktı.

Bölgeye sevk edilen TKP ekipleri, Hatay Antakya Armutlu’da oluşturulan kriz masası ve Adana’da Türkan Saylan Parkı ve Akkapı Çocuk Parkı’nda, Gaziantep Şahinbey ilçesinde Güneykent Frida Kafe’de ve Diyarbakır’da Koşuyolu Parkı’nda oluşturulan dayanışma merkezlerinde çalışmalarını yürüttü. Bu akşam itibariyle yıkımın boyutlarının en ağır şekilde yaşandığı bölgelerden biri olan Kahramanmaraş Pazarcık’ta dayanışma merkezimiz faaliyete geçti.

Bölgedeki ekiplerimiz arasında sağlık çalışanları ile arama-kurtarma ve ilkyardım donanımı bulunan uzman arkadaşlarımız yer alıyor.

Kurtarma ekiplerimiz şimdiye dek 16 yurttaşımızın enkazdan kurtarılmasını sağlarken, sağlık ekiplerimiz yaralı 200’ün üzerinde yurttaşımızın tedavisinde görev üstlendi.

Şu anda deprem bölgesinde farklı görevleri olan üç yüzün üzerinde TKP’li çalışmalarını sürdürüyor. Bu arkadaşlarımız arasında parti Merkez Komite üyeleri de yer alıyor.

Bölgede çalışma yürüten ekiplerimiz tarafından tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusuna ülkenin dört bir yanında yüzün üzerinde semt evi ve parti binasında örgütlenen dayanışma kampanyalarının içeriği güncellenmeye devam ediyor. TKP kriz masası tarafından ilan edilen battaniye, polar, çadır, uyku tulumu, el feneri ve hijyenik malzeme ihtiyaçları doğrultusunda semt evleri ve parti binalarında halkın yoğun desteği ve katılımıyla toplanan malzemelerin ilk bölümü dün gece geç saatlerde yola çıktı. Ankara, İstanbul ve İzmir’den yola çıkan birer tır dolusu malzeme bölgeye ulaşmak üzere. Bu gece itibariyle ise 3 tır ve 1 otobüs yardım malzemesi Antakya’ya, bir kamyon ise Erzurum Karaçoban’dan Malatya’ya doğru yola çıkıyor."