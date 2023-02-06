Türkiye Komünist Partisi (TKP) "6 Şubat Depremi İlk Gün Bilgilendirme Bülteni"ni yayımladı.

TKP Genel Merkez imzalı bülten şöyle:

Türkiye Komünist Partisi 6 Şubat Depremi İlk Gün Bilgilendirme Bülteni

Bu sabah 04:17’de yaşanan deprem ve onun ardından devam eden sarsıntılar çok ağır bir tablo yarattı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ’da yaşanan yıkımın boyutlarını şu anda kesin olarak belirlemek olanaksız. Ancak resmi açıklamaların gerçek durumu hiçbir biçimde yansıtmadığı ortada.

Depremin ağır hasar verdiği Hatay başta olmak üzere, birçok mahalle ve köy kendi haline terk edilmiş durumda. Arama-kurtarma çalışmaları büyük ölçüde yurttaşların kendi olanaklarıyla sürüyor.

Soğuk hava koşullarında, enkaz altında kalanlara karanlık bastırmadan ulaşma imkanı ne yazık ki iyi kullanılamamış oldu. Kuşkusuz depremin şiddeti ve çok geniş bir bölgeyi etkilemesi, çalışmaları zorlaştırmakta. Bununla birlikte, deprem sonrası çalışmalar için gerekli güvenli noktaların da hasar görmesi, havaalanlarının, yolların işlemez hale gelmesi, kamu binalarının, hastanelerin yıkılması tabloyu daha da ağırlaştırdı.

Siyasi iktidarın yıllardır şatafatlı törenlerle açtığı binaların neredeyse tamamı, plansız ve denetimsiz yapıldıkları için ağır hasar görmüş durumda. AKP iktidarının bir ön çalışması, hazırlığı olmadığı da görüldü. Benzer bir dağınıklık yerel yönetimlerin önemli bölümünde de gözlenmekte.

Nurhak gibi bazı yerleşimlerde gündüz saatlerinde yaşanan ikinci büyük deprem, ilkinden daha büyük bir yıkıma yol açtı ve ağır can kayıpları yaşandı. Büyük bir depremin hemen ardından önlem alınmamaya devam edilmiş olması düşündürücü.

Şu anda en büyük sorun, bölgede insanların güvenle barınabileceği konutun olmaması, spor salonu gibi alanların ise yetersiz olması. Yurttaşlarımızın çok büyük bölümü geceyi çadırlarda geçirecek.

Deprem bölgesinde haberleşmenin tamamen kesildiği birçok yerleşim var. Partili arkadaşlarımızdan gelen bilgi, bu yerleşimlerde sistemli bir çalışmanın neredeyse hiç yapılmadığı doğrultusunda.

TKP bu sabah yaptığı açıklamada kamu ihalelerini alan inşaat şirketlerine işaret etmiş ve bu şirketlerin yakasına yapılması gerektiğini söylemişti. Haberleşmeyi ellerine geçiren GSM operatörlerinin alt yapı yatırımları yapmak, yeterli teknik kadro istihdam etmek yerine kasalarına doldurmayı tercih ettiğini biliyorduk. Şimdi bunun acısını çekiyoruz.

Hızlı devletleştirmeleri merkeze koyan daha kapsamlı bir “acil çıkış” planını yarın açıklayacağız.

Ancak şu anda bütün gücümüzle bölgeye yardımın ulaştırılması için uğraşıyoruz. Bir yandan da hem bölgedeki örgütlerimiz hem de diğer illerden bölgeye yolladığımız arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar.

Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Evleri yıkılan arkadaşlarımız var, henüz ulaşamadıklarımız, ailelerimizde kayıplar… Halkımızın acısını paylaşıyoruz.

TKP teyakkuz halinde depremin etkilediği bölgedeki tüm örgütleri ve semt evleri ile dayanışma faaliyetlerine hızla başladı. Ayrıca arama-kurtarma, sağlık alanında uzmanlar, deneyimli kadrolar derhal bölgeye sevk edildi. Türkiye’nin dört bir yanından, mahalle mahalle, sokak sokak dayanışmayı örgütlemek üzere tüm semt evleri birer deprem dayanışma merkezine dönüştürüldü. Buralarda sergilenen dayanışma ve toplanan yardımlar derhal bu gece bölgeye ulaştırılmak üzere tırlarla yola çıkarılacaktır.

Görüyoruz ki halkımız bizim bu konuyu siyasal istismar malzemesi haline getirmeyeceğimize, gösteri yapmayacağımıza, poz vermeye değil yardıma koşturduğumuza güveniyor. Biz de onlara bir kez daha söz veriyoruz.

Ancak;

Bu iktidarın her defasında kendini aklamasına, gözünü kar hırsı bürümüş patron sınıfının felaketteki sorumluluğunun unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Her defasında geleceği belli olan depremlere karşı emekçi halkın savunmasız bırakılmasından bıktık. Depreme dayanıklı evlerde yaşayamamanın değil, emekçileri depreme dayanıksız evlerde yaşamaya mahkum etmenin bir maliyeti olmalı!

Bu ülkeyi yurttaşlara cehennem; müteahhitlere, patronlara cennet kılmaya kalkanlar sorumluluktan kaçamaz. Kendini aklayamaz.

Memleket yangın yerine döndüğünde Borsa İstanbul’da bayram edenler cezasız kalmamalıdır.

Bugünkü tablo açık şekilde gösteriyor ki, devletin bu boyuttaki bir felakete müdahale kapasitesi sıfırlanmıştır. Müdahaleye elverişli kaynakların yaratılması için felaketin sorumluları hesap vermelidir. Fırsatçılar, açgözlülere, ahlaksız patron takımına, yönetmelik tanımayan yandaş müteahhitlere bu bedel ödettirilmelidir.

Felaketin üstesinden gelmek için halkımızın örgütlenmesi hayatidir.

Yarın akşam saat 22:00’da ikinci gün bültenimizi de yayınlayacağız.

Başımız sağolsun. Yaralılarımıza geçmiş olsun…

Türkiye Komünist Partisi Genel Merkez