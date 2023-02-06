TKP bölgelerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda dayanışma listesini güncelledi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kriz masası oluşturan Türkiye Komünist Partisi kriz masası iletişim numarasını ve dayanışma listesini güncelledi.

TKP'den yapılan açıklamada "Bölgede kurulan TKP kriz masasına gelen aramalar ve yolların kapalı olması sebebiyle ancak ulaşabildiğimiz bazı #deprem bölgelerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda dayanışma listemizi güncelledik. İletişim numaramız da güncellendi: 0553 334 7231" denildi.

TKP'nin duyurduğu acil ihtiyaç listesi şöyle: Battaniye, Polar - Uyku Tulumu, Hijyen Malzemeleri, Çadır - El Feneri, Yağmurluk...

Dayanışma malzemelerinin kullanılmamış ve temiz durumda olması gerektiği belirtildi.