TKP'den deprem sonrası kriz masası: 'Dayanışma için bize ulaşın'

Türkiye Komünist Partisi, Maraş merkezli olan ve birçok kenti etkileyen deprem sonrası kriz masası oluşturduğunu duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Bugün Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.4 şiddetinde deprem birçok kentimizi etkiledi. Yaşanan deprem, ülkemizin nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğunun canlı kanıtıdır. Depremler doğaldır. Öte yandan insan hayatını hiçe sayan, kar odaklı yapılaşmalar ve kent yönetimleri doğal değildir.

Yaşanan felaketin sorumlusu, kazançları uğruna insan hayatını hiçe sayan patronlar ve her felakete kader deyip geçen siyasi iktidarın temsilcileridir.

Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, tüm hakımızı bu akılsızlıkla mücadeleye ve bu soğuk günlerde depremle karşılaşan yurttaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz.

TKP tarafından oluşturulan kriz masasına ulaşmak ve dayanışmak için 0 544 306 6106 numaralı telefon aracılığıyla bizimle iletişim kurabilirsiniz."