TKP Deprem Takip Merkezi ve İMO'dan ortak etkinlik: 'Deprem değil, plansızlık yıktı'

25 Mart Cumartesi günü İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası ve Türkiye Komünist Partisi Deprem Takip Merkezi tarafından "Bir daha enkaz altında kalmamak için: Deprem değil, plansızlık yıktı" başlığıyla bir etkinlik düzenlenecek.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda saat 18.00'de düzenlenecek olan etkinlikte, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Selçuk İz ve İnşaat Mühendisi Neslihan Eroğlu konuşmacı olacak.

Etkinlikte; bölgenin yapı stoku ve yıkım nedenleri, denetim mekanizmaları, afet öncesi ve sonrası yönetim hasar tespit çalışmaları ve olası İstanbul depremi ele alınacak.