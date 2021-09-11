TKP Danışma Kurulu kuruldu

Türkiye Komünist Partisi Danışma Kurulu partinin kuruluş yıl dönümü olan 10 Eylül 2021 tarihinden itibaren çalışmalarına başladı.

Parti Merkez Komitesi’ne bağlı çalışacak olan Danışma Kurulu üyeleri aylık toplantılarla bir araya gelerek partinin siyasal ve örgütsel gündemlerine ilişkin bilgi alacak ve iç ve dış politikadaki gelişmelerle ilgili kendi değerlendirmelerini paylaşacaklar.

Merkez Komite’ye düzenli olarak kendi alanlarıyla ilgili raporlar hazırlayacak olan Danışma Kurulu üyelerinin sayısının önümüzdeki dönemde artması bekleniyor.

Danışma Kurulu hâlihazırda aşağıdaki kişilerden oluşuyor:

Engin Solakoğlu, TKP Dış Politika Danışmanı

Erhan Karaçay, TKP Enerji Politikaları Danışmanı

Fatih Yaşlı, TKP İç Politika Danışmanı

Gökhan Kazbek, TKP Medya Danışmanı

Haluk Polat, TKP Sanat Danışmanı

Kadir Sev, TKP Kamu Denetimi Danışmanı

Mehmet Somel, TKP Bilim Politikaları Danışmanı

Temel Er Ersoy, TKP Güvenlik ve Savunma Politikaları Danışmanı

Tuğrul Keskin, TKP Edebiyat Danışmanı