Boyun Eğme: Haydi mitinge!

Boyun Eğme gazetesi okurlarını TKP'nin yarın İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenleyeceği "Şimdi Sosyalizm Zamanı" mitingine çağırıyor.

Günlük dijital gazete, bugün "Haydi mitinge!" manşetiyle çıktı. Boyun Eğme'nin manşet yazısında şu çağrı yapılıyor:

"Ülkemiz para babalarının elinde her geçen gün daha da yaşanmaz bir hale getiriliyor. Emekçilere daha azıyla yetinin, kırıntılarla idare edin diyorlar. Her ay artan işsizlik kader olabilir mi? Umut edebildiğimiz tek şey eve götürebileceğimiz

bir sıcak ekmek midir? Daha dün yangınlarda, sellerde emekçileri ölümle felaketlerle bir başına bırakanlar bugün hangi hakla yüzümüze bakabiliyor? Bu cesareti, bu pervasızlığı nereden alıyorlar?

Sözü uzatmayalım.

Patronlar, açlık ve sefalet içindeki milyonlarca emekçiye kırıntı vaat ededursun. Ne yoksulluk kaderimiz, ne de daha azıyla yetiniriz! Patronların gemisi lafla, yalanla yürüyebilir. Ancak biz emekçilerin karnı boş söze, boş hayallere tok.

Milyonlarca emekçinin gözünün içine baka baka sabır ve azıyla yetinmeyi vaaz eden yobazlar şatafatlı gemilerinde ve saraylarında zevk içinde yaşıyorken hak ettiğimiz değerlerden bir adım dahi geri adım atmayız. Atmayacağız.

Bu güzel ülkeye umut yaraşır. Milyonlarca emekçiye onur yakışır. Ekmeğimizle, alın terimizle yepyeni bir ülke kurmak için, memleketi yobaza ve hırsıza bırakmamak için bir araya geliyoruz.

Yarın saat 17.00’de İstanbul’da Kartal Meydanı’ndaki mitingde buluşuyoruz.

Zalimin en büyük korkusudur haklı olanın güçlenmesi. Gücümüzün farkındayız.

Evet, bize dayatılan yalanların ve hayallerin dışında gerçek bir seçeneğimiz var.

Şimdi sosyalizm zamanı!"