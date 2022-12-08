TKP: Çocuk istismarcılarından hesap soracağız!

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını bir cemaat müridiyle evlendirmesi ve uğradığı yıllar süren istismar haberiyle gündem oldu.

Büyük tepki çeken olayın ardından Türkiye Komünist Partisi de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir kez daha ilan ediyoruz: Böyle gitmez. Bizler emekçi halkımızla birlikte laikliği yeniden kazanacağız. Tarikat ve cemaatler yasaklanacak. Çocuk istismarcılarından hesap soracağız" denildi.