Çocuk istismarı haberiyle gündeme geldiler: Hedeflerinde çocuklar var

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını bir cemaat müridiyle evlendirmesi ve uğradığı yıllar süren istismar haberiyle gündem oldu.

Peki, bir çocuğun istismarı haberiyle gündeme gelen, 6 yaşındaki çocuğunu bir tarikat müridiyle evlendirip gelinlik giydiren Gümüşel'in liderliğini yaptığı vakıf/cemaat nasıl bir faaliyet yürütüyor?

Çocuk istismarıyla anılan vakfın hedefinde çocuklar var

1989 yılında Fatih Çarşamba'da faaliyetlerine başlayan, başkanlığını Yusuf Ziya Gümüşel'in yaptığı vakıf, 2006 yılında Sancaktepe'de büyük bir yerleşke kurdu.

'Sancaktepe’de İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı tarafından imarına aykırı olarak kullanılan arazinin fonksiyonu değiştirilerek, yaptığı binalar yasal hale getirildi.' (Sözcü gazetesi)

Söz konusu merkez, cemaat tarafından "Davamızda daha ciddi adımlar atabilmek için yaptığımız ilk girişim 2006 yılında Sancaktepe bulunan yerleşkemizin kuruluşuna karar vermek oldu. Kısa sürede büyük gayret ve fedakarlıklarla kurulan yerleşkemiz bu sayede davamızın merkezi haline geldi. Bugün de insanlığa İslam ilmi ışığında hizmet için Sancaktepe’deki merkezimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadeleriyle duyuruluyor.

Merkezin 18000 metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtilirken, aynı zamanda bu merkez çocukların yatılı olarak da kalmasını sağlayan bir yatakhaneye sahip.

Cemaat, tüm çalışmalarının odağına "çocukları" koymuş durumda.

Kurumun sosyal medya sayfalarında bu paylaşımın benzeri onlarca paylaşım bulunuyor.

Ülkenin birçok yerinden çocukları taşıyorlar

Cemaat'in hedefinde sadece İstanbul'daki çocuklar yok. Ülkenin birçok yerinden çocuklar vakıf adı altında İstanbul'daki cemaat merkezine taşınıyor, burada gerici bir eğitimden geçiriliyor.

Vakfın sitesinde bu karenin öyküsü şöyle anlatılıyor: "Adana kampında yaşayan kardeşlerimiz Hiranur Vakfımızda ilim eğitimi almak için yola çıktı. Hiçbir ücret talep etmeden eğitim vereceğimiz yavrularımızın yeme, içme, giyim ve barınma ihtiyaçlarını vakfımız bünyesindeki aşevi, terzihane ve yurtlar vasıtasıyla karşılayacağız. Geleceği imanlı nesillere emanet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda sizlerden gelecek destekleri de bekliyoruz."

Suriyeli çocuklar da vakfın hedefinde

Vakıf yoksul ve yetim çocuklar dışında Suriyeli göçmenlerin çocuklarını da hedef almış durumda.

"Bu öğrencilerimiz çok şanslı. Bazı Suriyeli öğrenciler eğitim görmüyor. Buradaki öğrencileri hem sokaktan hem de savaş psikolojisinden kurtardık" diyen Cemaat, "Tüm talebelerimiz dönemini başarıyla tamlamış ve bu sevinçle bayram tatilinin aileleriyle yakınlarıyla geçirmek için yolcu ettik. Ve eğitim dönemi başladığında yeniden eğitim yuvalarına döneceklerdir" ifadesini kullanarak şu fotoğrafı paylaşıyor örneğin:

Gümüşel çocuklara sesleniyor İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuş, olay ülke gündemine böyle girmişti. Peki, Gümüşel vakıfta hangi buluşmalara imza atıyor? Aşağıdaki fotoğrafta kürsüde bulunan kişi Vakfın Onursal Başkanı Gümüşel, hitap ettiği kitle ise cemaatin ablukaya aldığı çocuklar.

Kim koruyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün cemaatin Bozkurt'ta açtığı aşevi standını ziyaretinden kareler:

Hiranur Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kul ve Yurt içi Sorumlusu Şahin Palut, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısı Mehmed Ersoy'u makamında ziyaret etti.

İktidar göz yumuyor, destek veriyor: Medreseler kapatılmadı mı?

3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu ile kapatılan medreselere nasıl bir yasallık sağladığını gösteren yukarıdaki fotoğraflar ve vakfın sitesinde açık açık ilan ettiği medrese eğitimi "yetim" ve "yoksul" çocukları hedef olarak seçmiş durumda.

Kurumun sosyal medya sayfalarında "yetim" ve "yoksul" olduğu belirtilen çocukların fotoğrafları ve vidoları sürekli olarak paylaşılırken, bunlar üzerinden para toplanıyor.

Yasalara açıkça aykırı olmasına rağmen bir Cemaat İstanbul'un göbeğinde medrese işletiyor, ülkenin birçok yerinden çocukları toplayıp gerici bir eğitimden geçiriyor ama bu adım en ufak bir soruşturmanın dahi konusu olmuyor.