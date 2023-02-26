TKP Çankaya Gençlik Merkezi açıldı

Ülkemizin yaralarını sarmak, eşit ve özgür bir ülkeyi kurma iddiasını taşıyan gençlerin birlik ve dayanışma noktası olacak TKP Çankaya Gençlik Merkezi bugün aralarında üniversiteli ve liselilerin de olduğu yüzlerce gencin katılımıyla açıldı.

Açılışa Yunanistan Komünist Gençliği Genel Sekreteri Thodoris Kotsantis de katıldı.

'Güçlüklerle baş etmek için buluşma noktası'

Açılış Türkiye Komünist Gençliği (TKG) adına Zekican Demirçelen’in yaptığı konuşma ile başladı.

Demirçelen konuşmasında "TKG olarak bugün bizimle bir araya gelen tüm dostlarımıza hoşgeldiniz diyoruz. Biz gençlik merkezimizin ilk planlamasını yaptığımızda, hazırlıklarına başladığımızda önümüzde daha farklı hedefler ve gündemlerimiz vardı. Ülkemizde yaşadığımız deprem sonrasında devletin bıraktığı boşluklar ülkemiz için kimi ihtiyaçlar doğurdu. Bu süreçte dayanışmayı ve mücadelemizi hep birlikte büyüttük. Gençlik merkezi bizlerin burada derslere katılıp kitaplarımızı okuduğumuz, söyleşiler, atölyeler düzenlediğimiz bir sosyal alan. Bu dönemdeki güçlüklerle baş etmek için bir buluşma noktası. Aynı zamanda gençlerin birlik ve dayanışma noktası olarak çok daha iddialı bir şekilde yola çıkıyor" dedi.

'Bölge gençleri için de yaratıcılığın alanı olacak'

Yunanistan Komünist Gençliği Genel Sekreteri Thodoris Kotsantis de yaptığı konuşmada Türkiye ve Suriye’yi etkileyen deprem nedeniyle dayanışma mesajlarını ve açılış için tebriklerini iletti.

Kotsantis şunları söyledi:

“Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) adına, yıkıcı depremin ardından ayakta kalmaya çalışan Suriye ve Türkiye gençliği ve halklarına sonsuz dayanışma dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitiren on binlerce insanın ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Kurduğunuz kriz masaları ve destek merkezleri, depremden etkilenenler ve bölge halkı için destek noktaları oldu. İşçi sınıfı, halk ve gençlik komünistlerin öncülüğünü kabul ediyor, TKP ve TKG’nin prestiji artıyor. Pratikte komünistlerin eylemleriyle her koşulda emekçi halkın çıkarlarına hizmet ettikleri açıkça ortaya çıkıyor. Eminiz ki bugün açılışı yapılan Çankaya Gençlik Merkezi, bundan sonraki dönemde hem halk dayanışmasının hem de Türkiye gençliğinin çağdaş halklar için hep birlikte mücadelesinin örgütlenme noktası, bölge gençleri için de yaratıcılığın alanı olacak.

Yoldaşlar, Yunan ve Türk halkının geleceği de ortaktır. Geleceğimiz, halklarımızın barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı yeni sosyalist-komünist toplumdur. Büyük Türk komünist şairi Nâzım Hikmet’in yazdığı gibi:

'Eski cihan yeni cihan önünde eğil!

Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak değil

Her ne yapsan varacağız emelimize!'

KNE ve TKG olarak ortak mücadelemizi güçlendiriyoruz!

Güçlü kalın! Her zaman yanınızda olacağız!”

'Dayanışma gösterdiğimiz kamusal alanlar istiyoruz'

Kapanış konuşmasını TKP Merkez Komitesi Berkay Kemal Önoğlu gerçekleştirdi.

Önoğlu şunları kaydetti:

“Yalnızca Ankara’da değil kent merkezlerinde gençlerin dramatik şekilde düşen yaşam koşullarına, dersleri için uygun fiziksel koşullara erişememelerine, yeri geldiğinde bilgisayar bile temin edememelerine dönük bir dayanışma sergileyelim istedik.

Birbirimizi gördüğümüz, sosyalleştiğimiz, örgütlendiğimiz, zorluklar karşısında birbirimizle dayanışma gösterdiğimiz kamusal alanlar yaratalım istedik. İlk adımı Ankara’da attık. Bizim için güzel bir haberdi. Şimdi sizin de gördüğünüz afişler 'güzel haber' diye başlıyor. Ne yazık ki bu güzel haber açılışa bir hafta 10 gün kala bizim için buruk bir haber oldu.

Buruk bir haberdi ama güzel haberi buruk habere getiren felaket karşısında biz dayanışmayı güzel haberlerle açtığımız dayanışma merkezlerinde örgütleyebildik. Gençlik Merkezi bunlardan bir tanesi. Biz tekrar enkaz altında kalmayalım diye gösterdiğimiz çabayı beraber ortaklaştırabildiğimiz, örgütlenebildiğimiz mekanlar, kamusal alanlar istiyoruz. Bütün amacımız bu. İçimiz burulsa da buranın açılış haberini güzelleştiren şey bu oldu.”