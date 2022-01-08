TKP Çanakkale'den zamlara tepki: Temel ihtiyaçlarımız rant kapısı değildir!

TKP Çanakkale İl Örgütü, kentteki su ve ulaşım zamlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"Temel İhtiyaçlarımız Rant Kapısı Değildir!" başlıklı açıklamada, insanların konutlarında aydınlatma, ısıma ve temizlik gibi temel ihtiyaçları için kullandıkları enerji ve su tüketiminin temel bir insan hakkı olarak değerlendirilmesi ve bu hizmetlerin tüm yurttaşlara yeterli, kaliteli, sürekli, bedelsiz ve güvenilir bir şekilde sunulması gerektiği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

Temel İhtiyaçlarımız Rant Kapısı Değildir!

Elektrik, doğalgaz, su, ulaşım; kâr edilecek birer mal değil, haktır!

Aylardır ağır bir yoksullaşmayı yaşıyoruz. Ekmeğimizden suyumuza, elektriğimizden bindiğimiz otobüsün biletine her şey ateş pahası. 2021 yılını her geçen gün paranın değersizleşmesini, yediğimiz ekmeğin küçülmesini, oturduğumuz evin daha da soğumasını seyrederek kapatırken 2022 yılına da büyük bir zam dalgasıyla gözümüzü açtık. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta yeni yılın ilk gününde gelen devasa zamlar milyonlarca emekçinin bu ay maaşlarına alacakları zamları daha maaş günü gelmeden yok etti.

AKP iktidarı ve elektrik, doğalgaz gibi kamu kaynaklarını ele geçirerek kasalarını dolduran Sabancılar, Cengizler, Limaklar, Kolinler ve bu yağmadan beslenen başka patronlar el birliğiyle halkın kışını cehenneme çevirirken Çanakkale halkına bir darbe de Çanakkale Belediyesi’nden geldi.

Ulaşımdaki %36’lık zamla birlikte Çanakkale’de şehir içi ulaşım otobüs hatlarının kısalığı da düşünüldüğünde Türkiye’nin en pahalı şehir içi ulaşımı haline geldi. Üstelik mecliste görüşülen ulaşım zammı gündemi Çanakkale halkı için zaten sefer sayılarının azlığı ve aşırı yoğunluk nedeniyle işkenceye dönen şehir içi ulaşıma yönelik hiçbir planlama içermiyor. Ne sefer sayılarının artırılması, ne de covid vakalarında ülkede ikinci sıraya yerleşen kentimizde otobüs yoğunluklarının azaltılmasına dair bir önlem… Çanakkale Belediye Meclisi’nin ulaşıma dair konuştuğu tek konu ulaşımdan elde edilen kârın korunması!

Peki ya su zammı?

Su en temel ihtiyacımızken, içinden geçtiğimiz salgın hastalık günlerinde suya üçte bir oranında zam yapıldı. Zammı yapan ve onaylayan ise Çanakkale Belediyesi ve CHP’li Çanakkale Belediye Meclis üyeleri.

Sürekli belediyenin sosyal yardımlarından, askıda fatura kampanyalarından söz ederken yakında su faturalarını ödeyemeyen yurttaşların suyunu kesmeye, sayacını sökmeye başlayacaklar.

Salgınla ilgili tedbirler alınmaya başladığından beri AKP hükümeti doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerini koruyacak pek çok tedbir açıklarken yurttaşların asgari ihtiyaçlarının sağlanması yönünde tek bir tedbir bile açıklamamıştır.

Öte yandan belediyeler su faturalarını tahsil etmenin yollarını aramakta; hiçbir belediye “salgın süresince su bedava” diyememektedir. Çanakkale Belediyesi de bunun tipik örneklerinden biridir.

Memleketin her köşesinden işten çıkarılan veya ücretsiz izne zorlanan işçilerin asgari yaşam gereksinimlerini karşılamakta güçlük çektiğine dair haberler gelirken bu hizmetlerin ücretsiz olması talebi daha da meşru hale gelmektedir.

İş zam yapmaya gelince iktidarın kullandığı tüm argümanları kullanmaya başlayan muhalefet partisi ülkeyi AKP’den farklı yönetecekmiş. Niyet okumuyoruz, tahmin yürütmüyoruz. Yaptıklarına, söylediklerine bakıyoruz. Bugünkü haliyle sosyal demokrasi AKP’nin yarattığı ekonomik buhranın, karanlığın, cehennemin sadece güler yüzlü halini vadetmektedir; AKP tarafı yapılan zamları sopayla açıklarken diğer taraf ‘biz de üzülüyoruz bu zamlara’ diyerek açıklamaktadır, fark budur.

Bu oyun bozulmalı. Hepimizin en temel hakkı olması gereken elektrik, doğalgaz, su ve ulaşım gibi tüm temel ihtiyaçlar kazanç kapısı olmaktan çıkarılmalı; tüm bu haklar yurttaşlara ücretsiz sunulmalı, bu hakların üretimini ve dağıtımını yürüten tüm işletmeler devletleştirilmelidir. İnsanların konutlarında aydınlatma, ısıma ve temizlik gibi temel ihtiyaçları için kullandıkları enerji ve su tüketimi tıpkı sağlık, eğitim, barınma, ulaşım gibi temel bir insan hakkı olarak değerlendirilmeli; bu hizmetler tüm yurttaşlara yeterli, kaliteli, sürekli, bedelsiz ve güvenilir bir şekilde sunulmalıdır.

Bundan aşağısı kurtarmaz, bundan aşağısı hayatımızı kolaylaştırmaz.

Kötünün iyisine razı olmayacağız, daha azıyla yetinmeyeceğiz.

İnsanca bir yaşamı kuracağız.