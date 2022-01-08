Hijyen ürünlerine büyük zam: 'Kadınların yüzde 82'si hijyenik pede erişemiyor'

Ped gibi hijyen ürünleri bir yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde zamlandı.

TÜİK verilerine göre 2021 Aralık ayında "hijyenik kadın bağı" birim fiyatı 1,0561 TL oldu ancak marketlerde hijyenik pedlerin birim fiyatı 2 TL'yi aşıyor.

'Geçici tarım işçilerinin yaprağın üzerine toprak koyduklarını duyuyoruz'

ANKA'nın haberine göre Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Irmak Saraç, "Geçici tarım işçilerinde, emicilik sağlamak için yaprağın üzerine toprak koyduklarını duyuyoruz. Bu ürünlerin normal şartlarda devlet tarafından karşılanması, yüzde 18 KDV ile bunların lüks tüketim gibi satılmıyor olması lazım” dedi.

'Devlet tarafından karşılanıyor olması lazım'

Saraç şunları söyledi:

“Regl döngüsü ortalama 21-35 gün arasında oluyor. 2-7 gün arasında bütün süreleri normal karşılıyoruz. Bir kadın üreme çağında her ay regl görüyor, bunları kullanmaya ihtiyacı var. Ped, tampon kullanmayıp menstruel kap kullanan kadınlar da var, çevreye duyarlı. Bunların fiyatları da çok pahalı, kolay ulaşılabilir ürünler değil. Doğum kontrol hapları da çok pahalı. Burada bütüncül olarak baktığımızda kadının regl döngüsüne yönelik ürünlerin çok pahalı olduğunu görüyoruz. Böyle olmaması gerekiyor. Bu ürünlerin normal şartlarda devlet tarafından karşılanıyor olması lazım. Yüzde 18 KDV ile bunların lüks tüketim gibi satılmıyor olması lazım. Avrupa’daki bazı ülkelerde okullarda dağıtılıyor, bazı büyük firmalar çalışanlarına ücretsiz veriyor. Bunun örnekleri çoğaltılmalı.”

'En ucuzunu kullanıyorum'

Üüniversitede “ped dayanışma kutusu” yaptıklarını anlatan üniversite öğrencisi Leylanur Mavili de, “Pedler hijyenik bir ihtiyaçtır, lüks değil. Ücretli olması bile sosyal devlet hukukuna aykırı. Bırakın ücretsiz olmasını, günden güne zam geliyor, sanki lüksmüş gibi” dedi. Mavili, "Türkiye ekonomisi nedeniyle ne yazık ki aydan aya buna ayırmam gereken bütçe artıyor ama ayırabildiğim bütçe ya aynı kalıyor ya da azalıyor. Şu anda marketlerde ortalama markalar 50 liraya kadar satılıyor durumda. Ben en ucuzunu kullanmak durumundayım" diye konuştu.

'Kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor'

Derin Yoksulluk Ağı İletişim Koordinatörü Şeyma Duman'sa, konu ile ilgili araştırma yaptıklarını belirtti ve “103 aileyle hem nitel hem de nicel olarak derinlemesine görüşmeler yaptık. Araştırmamızın sonuçlarına göre görüştüğümüz kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor. Görüştüğümüz diğer kadınlar ise ara sıra olarak pede erişebildiklerini söylediler” dedi.

'Hijyenik pedler ücretsiz olmalı'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Dernek, "Adet döneminde günde ortalama 4 ila 5, tüm döngüde ise 20-25 ped kullanılıyor. Adet gören bir anne ve iki kızını düşünün, aşağıdaki fiyata göre gider yaklaşık 170 TL'dir. Şimdi bir de, bu ailenin tek gelirinin '1' asgari ücret olduğunu düşünün. Hijyenik pedler ücretsiz olmalıdır" açıklamasını yaptı.