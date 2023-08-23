TKP Çanakkale: Tüm zararlar bedelsiz karşılanmalı! Çözüm devletleştirme!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale İl Örgütü, ilde dünden bu yana devam eden orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

Tüm zararların bedelsiz karşılanması çağrısında bulunulan açıklamada orman yangınlarıyla mücadele için de çözümün devletleştirme olduğu vurgulandı.

Acil olarak yapılması gerekenin Valilik ve Bakanlık tarafından yangından etkilenen tüm yurttaşların sağlık, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının tamamının en hızlı ve nitelikli şekilde karşılanması olduğu kaydedilen açıklamada "Yurttaşlarımızın maddi zararları hızla ve karşılıksız telafi edilmelidir" denildi.

Yanan alanların rant projelerine dönüşmemesinin, yeniden orman ve tarım arazisi olarak kazanılmasının takipçisi olacağını duyuran TKP Çanakkale İl Örgütü, yangında zarar gören tüm yurttaşların dayanışma için TKP Çanakkale İl Bürosuna ya da Kepez Semt Evi'ne ulaşabileceklerini bildirdi.

Açıklama şöyle:

"Tüm zararlar bedelsiz karşılanmalı! Çözüm devletleştirme!

İlimizde çıkan orman yangınında binlerce hektar orman ve tarım arazisi yandı, onlarca köy boşaltıldı, yurttaşlarımız evlerini, geçim kaynaklarını, hayvanlarımız canlarını kaybetti. Yangın il merkezindeki yurttaşlarımızı tehdit eder hale geldi.

Yapılan açıklamalar daha önceki “doğal afetlerde” yapılanlarla benzer. Yangını başlatan dikkatsizlik, büyüten çok şiddetli rüzgar, olağan dışı sıcaklar…

Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Soruyoruz:

Neden hem ormanların korunmasına hem de çıkabilecek yangınların çok erken aşamada tespit edilmesine dönük bir izleme, gözetleme sistemi yok?

Neden yangınla mücadele için gerekli araç, makine parkı ve personel yok?

Neden yangınla mücadele için devletin, toplumun olanaklarını en yaygın ve verimli şekilde harekete geçirecek bir planlama yapılmıyor?

Benzer soruları farklı doğal olaylar ve yaşamın başka alanları için de sormak mümkün. Bu düzen halkımızın, emekçilerin yaşamlarını korumak, iyileştirmek, onları mutlu etmek için değil; zenginler, patronlar daha da zenginleşsin diye işliyor sadece.



Bu düzende orman arazilerinin rant için yakılmasına, yok edilmesine göz yumulur, ormanlar maden şirketlerine peşkeş çekilir. Devletin orman yangınlarıyla mücadeleye dönük örgütlenmesi tasfiye edilir, yangınla mücadele uçakları çürümeye bırakılır ki patronlara yeni kazanç kapıları açılsın.

Çözüm madencilik ve inşaat sektörü gibi temel sektörlerde devletleştirme ile birlikte ormanlarımızın bakımı, korunması ve işletmesinin, toplumun tümünün çıkarları doğrultusunda, devlet tarafından yapılmasındadır.

Acil olarak yapılması gereken, Valilik ve Bakanlık tarafından yangından etkilenen tüm yurttaşlarımızın sağlık, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının tamamının en hızlı ve nitelikli şekilde karşılanmasıdır. Yurttaşlarımızın maddi zararları hızla ve karşılıksız telafi edilmelidir.

Yanan alanların rant projelerine dönüşmemesinin, yeniden orman ve tarım arazisi olarak kazanılmasının takipçisi olacağız.

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü olarak yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Yangında zarar gören tüm yurttaşlarımız dayanışma için Çanakkale İl Büromuza ya da Kepez Semt Evimize ulaşabilir.

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü



İl bürosu adres: Kemalpaşa Mah. Tarla Sk. No:52 D:2 Merkez/Çanakkale

Kepez Semt Evi adres: Cumhuriyet Mahallesi İbrahim Aytap Caddesi 33/1 Kepez Kariyesi/Çanakkale

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