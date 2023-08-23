Çanakkale'de orman yangını: 'Alevlerin ilerleyişi durduruldu'

Çanakkale Damyeri'nde dün 11.39 saatinde çıkan orman yangını devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre bölgedeki 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Çıkan yangından toplamda bin 500 hektar zarar gördü.

Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsünün boşaltılmaya başlandığı bildirildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki hastaların bir kısmı alevlerin yaklaşması sebebiyle nakledildi.

Alevler şehir merkezine yaklaşırken yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

1500 hektara yayılan yangının etrafı çevrildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale'deki orman yangınının etrafı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş vaziyette. Yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmuş vaziyetteler. Rüzgar şartları bu şekilde devam ederse, öğleden sonra akşamüstüne doğru genel resmi daha net şekilde görebileceğiz" dedi.

Yumaklı yangının boyutu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Etkilenen alan yaklaşık bin 500 hektar. Bu alanın 800 hektarı ormanlık alan geri kalanı ziraat ve diğer alanlardan oluşuyor.

Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltılmıştı. Sarıcaeli köy sakinlerine de gereken uyarı yapıldı ancak köyün boşaltılması ile ilgili herhangi bir önlem alınmadı.

9 köyden de 29 vatandaşımız kredi yurtlar kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu. Birkaç yüz metre ilerimizdeki devlet hastanesinden 14 kişi de tedbiren nakledildi. 150 hastamız var hastanemizde, 60 ambulansla onlar da bekletiliyor, şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı önlemler alınmış vaziyette."

1251 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 00.22’de yaptığı açıklamada tahliye edilen yerleşim yerleri hakkında son bilgileri paylaştı:

"Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır."

Yangından 83 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından toplam 83 kişinin etkilendiği bilgisini verdi.

Etkilenenlerden 14'ünün olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişinin ise ayakta hastanelere ulaştığını belirten Koca, "Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Prof. Tolunay: Yangın 15 kilometre mesafe kat etti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Çanakkale yangını hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bölgedeki ormanlık alanlarda kızılçam ağaçlarının bulunduğunu ve bu türün kolay yandığını söyleyen Tolunay, "Bölgenin dezavantajlarından biri de boğazın olması. Rüzgar saatte 30 kilometrenin üzerinde esiyor ve yangın tehlikesi artıyor. Nem ve rüzgar da yangın tehlikesini artırıyor. Alevlerin 9-10 saatte 15 kilometre mesafe kat etmesi büyük bir olay" dedi.

Çanakkale'de tepelik ya da düze yakın alanların olmasının müdahaleyi kolaylaştırdığını vurgulayan Tolunay, "Çok derin vadiler olsaydı işimiz çok daha zordu. Topografya nispeten düz ve çok yoğun ormanlık alan yok" diye konuştu.

Tolunay son olarak yangın bölgesindeki yurttaşlara uyarılarda bulundu, insanların yangına uzak bölgelerde iseler evlerinde kalmaları, dışarı çıkanların ise maske takması gerektiğini söyledi. Tolunay, "Duman içinde partikül maddeler var, solunmamalı" dedi.