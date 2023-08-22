Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sıcak ve kuru havaya dikkat çekilerek yangın uyarısı yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kati şekilde girilmemeli. Yol kenarlarına yağına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöpler bırakılmamalı. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmamalı. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılmalı. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi gibi konularda daha duyarlı davranılmalı. Önümüzdeki gülerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir” denildi.