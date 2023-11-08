TKP bu akşam Filistin için insanlık zinciri oluşturacak: İsrail Büyükelçiliği Konutuna uzanacak

Türkiye Komünist Partisi bu akşam saat 19.00'da Ankara Kuğulu Park’ta İsrail Büyükelçiliği Konutuna kadar uzanacak insanlık zincirini oluşturacağını duyurdu.

TKP tüm yurttaşları katliama karşı sokağa çıkmaya, Filistin için insanlık zincirinin parçası olmaya çağırdı.

Bugün saat 19.00’da, Ankara Kuğulu Parkta 👇 https://t.co/Ldgp4lFbjH — TKP (@tkpninsesi) November 8, 2023

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara'ya geldiği Pazartesi günü bir açıklama yapan TKP bu akşam oluşturulacak insanlık zincirini duyurmuştu.

TKP'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Katliama karşı sokağa çık, Filistin için insanlık zincirinin parçası ol.

İsrail, Filistin’de on yıllardır süren işgali bir soykırıma vardırma noktasında.

Haftalardır süren saldırılarda hastaneler, ambulanslar, sivil konvoylar hedef alındı. Bu kanlı saldırılarda daha şimdiden 5 bini çocuk olmak üzere 10 binin üzerinde sivil hayatını kaybetti.

Şimdilerde işgalci İsrail’in bir Bakanı, insanlığın gözünün içine baka baka “Gazze’ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri” diyebilir noktaya gelmiş durumda.

Gözlerini kan bürümüş.

İsrail’in en büyük destekçisi olan ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bugün ülkemizde, Ankara’da.

Bu ziyaret baştan aşağı işgalcileri ve onun destekçilerini güçlendiren, meşrulaştıran bir ziyarettir.

Filistin’de işgale karşı direnirken can verenlerin de günlerdir süren vahşi saldırılarda yaşamlarını yitiren çocukların da kanları Blinken’in ve onun temsil ettiği düzenin ellerindedir.

Blinken’in bu utanmaz ziyaretine ve Filistin’de süren ağır katliama karşı, Ankara’daki yurttaşları Filistin halkıyla dayanışma için sokağa çıkmaya, oluşturacağımız insanlık zincirinin bir parçası olmaya çağırıyoruz.

8 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Ankara Kuğulu Park’ta bir araya gelip İsrail Büyükelçiliği Konutuna kadar uzanacak insanlık zincirini oluşturacağız.

Tüm yurttaşları bir araya gelmeye, bu barbarca katliama karşı hep birlikte ses çıkarmaya davet ediyoruz."