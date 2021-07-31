TKP: Böyle mi ayakta kalacak bozuk düzeniniz?

TKP göçmen krizi, yangın felaketi ve Konya Katliamı'na ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi emekçi halkımızı bu sahtekarlığa, bu aşağılık oyuna dur demeye, halkın örgütlü gücünü ve birliğini büyütmeye çağırıyor!" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Böyle mi Ayakta Kalacak Bozuk Düzeniniz?

Ülkemiz yangın yeri.

Halkı yoksulluk ve işsizlikle terbiye edeceksiniz;

Salgını, afeti, göçmeni her tür doğal ve toplumsal sorunu bir kazanç kapısı haline nasıl getiririm diye bakacaksınız;

Ülkenin her karış toprağını ve doğal zenginliklerini, toplumsal ve doğal yaşamın yok edilmesini göze alarak yağmaya açacaksınız;

Savaş kışkırtıcılığını, başka ülkelerin iç işlerine müdahaleyi ve yayılmacılığı dış politikanızın ilkesi haline getireceksiniz;

Parça parça yok edeceksiniz Türkiye’yi…

Ve halk ülkesine sahip çıkmasın, sizin bu rayından çıkmış yağma düzeninize karşı gelmesin diye, emekçilerin aklını ırkçılıkla bulandırmaya çalışacaksınız. Memleketine, emeğine ve ekmeğine sahip çıkmasın diye emekçileri birbirine düşman edeceksiniz.

Doğanın yok edilmesinde Kürtleri, yoksulluk ve işsizlikte göçmenleri suçlu gösterip insana ve halkınıza düşmanlığınızı aklamaya çalışacaksınız. Ve Türkiye yangın yerine dönmüşken siz koltuklarınızda oturmaya devam edecek, patronlara bu aşağılık sömürü düzeninin çarkını bir süre daha döndürebilmenin güvencesi olduğunuzu göstereceksiniz.

Peki Türkiye, peki halk, emekçiler, bizler?

Türkiye Komünist Partisi emekçi halkımızı bu sahtekarlığa, bu aşağılık oyuna dur demeye, halkın örgütlü gücünü ve birliğini büyütmeye çağırıyor!

TKP Merkez Komite ve Konya İl Yönetimi yaşananları olay yerinden takip etmeye ve ilerleyen günlerde gelişmeleri aktarmaya devam edecek.