Konya'da katliam: Irkçı saldırıda aynı aileden 7 kişiyi katledip evi ateşe verdiler

Konya'da 12 Mayıs'ta bir grubun saldırısına uğrayan Kürt ailenin evine bugün ikinci kez saldırı düzenlendi.

Saldırıda Dedeoğlu ailesinden 3'ü kadın 7 kişi katledildi. Saldırganlar tarafından ateşe verilen evin bir kısmı yandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Aile 12 Mayıs'ta 60 kişilik bir grup tarafından "Biz ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız" denilerek bıçaklı, taşlı, sopalı ırkçı saldırıya uğramıştı. İlk saldırıyla ilgili tutuklanan 5 kişi delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Savcı ve emniyet müdürü tarafından evde inceleme yapılırken, evin çevresine çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

Ailenin Kars'tan yakınlarının gelmesi bekleniyor.

soL'un edindiği bilgiye göre Dedeoğlu ailesinden katledilenlerin isimleri şöyle: Yaşar, Nuri, Barış, Metin, Serpil, Serap, İpek.

Bölgeye cenaze araçları geldi. Polisin kordon içine aldığı eve basın mensupları yaklaştırılmıyor.

Ailenin avukatı: Failler kim, yine aynı kişiler mi bilemiyoruz

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut soL'a yaptığı açıklamada "Faillerin kim olduğu noktasında daha önceki olaya karışanlar mı değil mi şu anda onu söylemek için erken" dedi.

Karabulut ailenin saldırıdan henüz bir saat önce yanında olduğunu ve önceki saldırıda tutuklananların serbest bırakılmalarının ıstırabı içinde olduklarını dile getirdi.

Avukat Karabulut şunları söyledi:

"Şu an olay yerindeyiz. Bu aile 2 ay önce saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesi. Bu olayla ilgili 7 kişi tutuklanmıştı, bir ay içerisinde 5’i serbest kalmıştı. Biz başkaca tutuklamalar talep ederken maaleef olaya karışanlardan 5’si tahliye edilmişti.

Bugün aile daha saat 4 gibi benim yanımdaydı. Dosyayla ilgili 'başkaca tutuklamalar neden olmuyor' diye sorarken, taleplerimizin aksine tahliyeler olmasının ıstırabını yaşarken evlerine gittiler. Bir saat sonra haber geldi, hepsi saldırıya uğramış maalesef. Failler kim, yine aynı kişiler mi bilemiyoruz.

Şu anda olay yerindeyiz, emniyet müdürü ve başsavcımızla görüşüyoruz, irtibat halindeyiz. Cenazelerin teşhisleri yapılacak aileleri tarafından. Soruşturma devam ediyor.

Faillerin kim olduğu noktasında daha önceki olaya karışanlar mı değil mi şu anda onu söylemek için erken."

Saldırı sonrası gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin sorumuz üzerine Karabulut şunları söyledi:

"Şu an ona ilişkin bilgi sahibi değiliz. Olay yerindeyiz. Çalışmamız devam ediyor. Herhangi bir gözaltı olup olmadığı noktasında emniyet müdürünün de başsavcının da haberi yok."

Bunun bir ırkçı katliam olup olmadığı sorusuna ise avukat Karabulut “Ne söylesek şu anda erken” diye yanıt verdi. Karabulut "Akıl almaz bir saldırı" dedi.

soL'un edindiği bilgiye göre evdekilerin tamamı başlarına silahla ateş edilerek katledildi. 6 kişinin cansız bedeninin bir odada, diğer kişininse cansız bedeninin başka bir odada bulunduğu belirtiliyor.