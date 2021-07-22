Konya’da saldırıya uğrayan Kürt emekçilere TKP’den ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak mahallesinde yaşayan Dal ailesine yapılan ırkçı saldırıda yaralan Hakim Dal 21 Temmuz’da yaşamını yitirmişti.

Bu sabah çok sayıda köylünün ve Dal'ın yakınlarının katıldığı törenin ardından toprağa veren Hakim Dal’ın cenazesinde yakılan ağıtlar ailenin acısını bir kez daha ortaya koydu. Cenazeye Türkiye Komünist Partisi Konya İl Örgütü de katılarak saldırıya uğrayan emekçi aileye dayanışma ve baş sağlığı dileklerini iletti.

TKP Konya İl Örgütü yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Mevcut Siyasi iktidar her sıkıştığı anda ülkemizde milliyetçiliği ve dinciliği yükseltmekten geri durmuyor. Her şeyi oy hesabına bağlayan AKP iktidarı uzun süredir yaşadığı oy kaybını telafi etmek adına yine bildiğimiz yollara başvuruyor. Daha geçtiğimiz aylarda, 12 Mayıs gününde yine Konya’nın başka bir mahallesinde Kürt bir aileye saldırı gerçekleştirilmiş, aile üyelerinin birçoğu yaralanmış ve bir aile üyesi de günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren güruhtan ise kimse tutuklanmamış, köylüler arası kavga denilerek saldırının üzeri örtülmeye çalışılmıştı. Oysa bir süredir Türkiye’nin birçok yerinde Kürt yurttaşlara yapılan saldırıların planlı ve iktidar eliyle yönlendirildiğini düşünmek için daha geçen ay öldürülen Deniz Poyraz’ı hatırlatalım. Kendi kurdukları patron düzenine zarar gelmesin diye emekçileri bir birine kırdırmaya çalışan iktidarı uyarıyoruz: Bu tehlikeli bir oyun, altında kalırsınız!

Türkiye emekçi halklarının bu oyunlara karnı tok. Ülkemizde her kökenden emekçinin patronsuz bir düzende kardeşçe yaşadığı günleri beraber öreceğiz. O zaman kaçacak delik arayacaklar, o zaman hesap verecekler, o zaman tüm bunların failleri de ortaya çıkacak. Irkçı saldırıya uğrayan halkımıza başsağlığı diliyoruz ve sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.”