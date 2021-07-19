Suriyeli işçiler yangında yaşamını yitirdi: 'Göçmen işçilerle birlikte mücadeleye ihtiyacımız var'

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Turunçlu Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının söndürülmesiyle atölyede Suriye uyruklu Ahmed Hannan (15) ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin cesedi bulundu. Cenazeler, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İtfaiyenin soğutma çalışması yaptığı atölyedeki yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

'Sorumlusu AKP iktidarı'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Mersin İl Örgütü konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Bu coğrafyada yaşayan her etnik kökenden emekçinin birlikte mücadelesi artık daha elzem hale gelmektedir" denilen açıklamada, birlik, mücadele ve dayanışmaya ihtiyaç olduğu hatırlatıldı.

Açıklama şöyle:

"Mersin’de iki Suriyeli genç mülteci bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti. Sorumlusu Suriye’yi ateşe atan emperyalistlerin taşeronu AKP iktidarı; emekçilerin alınterlerini daha da değersizleştirmek için mültecileri ucuz iş gücü olarak değerlendirmekte ve bu durum da patronların bir hayli hoşlarına gitmektedir.

Tüm bunların yanında bir süredir 'Suriyelileri istemiyoruz' kampanyası başlatanlar da bu suça ortak olmaktadır. Bu coğrafyada yaşayan her etnik kökenden emekçinin birlikte mücadelesi artık daha elzem hale gelmektedir.

Hayatlarını kaybeden genç kardeşlerimizin hesaplarını sormak için göçmen işçilerle dayanışmaya ve birlikte mücadeleye ihtiyacımız var."