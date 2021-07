Haziran ayında 173, yılın ilk altı ayında en az 1155 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Haziran ayı iş cinayetlerine ilişkin raporunu açıkladı.

Rapora göre yılın ilk 6 ayında yaşanan iş cinayetlerinin sayısı en az 1155 oldu.

Rapordan başlıklar şöyle:

Tahir Çetin ve Ali Faik İnter, Anılarına Saygıyla...

Haziran ayında 173, yılın ilk altı ayında en az 1155 işçi hayatını kaybetti

Haziran ayında 173 iş cinayeti...

Yüzde 80’ini ulusal basından; yüzde 20’sini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Haziran ayında en az 173 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti...

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda:

• Ocak ayında en az 203 işçi,

• Şubat ayında en az 142 işçi,

• Mart ayında en az 144 işçi,

• Nisan ayında en az 257 işçi,

• Mayıs ayında en az 236 işçi,

• Haziran ayında en az 173 işçi hayatını kaybetti.

• 2021 yılının ilk altı ayında iş cinayetlerinde en az 1155 işçi arkadaşımızı kaybettik.

173 emekçinin 137’si ücretli (işçi ve memur), 36’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 9’u kadın işçi, 164’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, eğitim, büro ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

Yedi göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 5’i Suriyeli ve 2’si Afganistanlı.

6’sı çocuk 54’ü 51 yaş ve üzerinde işçi...

Altı çocuk işçi can verdi: 14 yaşındaki Mustafa İletmiş ve 12 yaşındaki Mehmet Ali Kırcılı Osmaniye’de çobanlık yaparken serinlemek için girdikleri gölette boğulmaları sonucu; 15 yaşındaki Salih Güneş Eskişehir’de mevsimlik tarım işçisi olarak çalışırken yıldırım düşmesi sonucu; 17 yaşındaki Suriyeli çoban Maher Fovaz El Halaf Şanlıurfa’da elini yıkamak isterken su kanalına düşmesi sonucu; 17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Gülhan Çizik Denizli’de tarla yolunda motosikletlerine otomobil çarpması sonucu; 17 yaşındaki Berzan Özgün Mardin’de çalıştığı inşaatın 4.katından düşmesi sonucu...

51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 54 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, maden, ağaç, büro, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık ve belediye işçileri...

Genel olarak yaş gruplarına göre ölümlere bakarsak:

• 14 yaş ve altı yaş grubunda 2 işçi,

• 15-17 yaş grubunda 4 işçi,

• 18-27 yaş grubunda 14 işçi,

• 28-50 yaş grubunda 93 işçi,

• 51-64 yaş grubunda 40 işçi,

• 65 yaş ve üstü yaş grubunda 14 işçi,

• Ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 6 işçi hayatını kaybetti.

Ölümler en çok inşaat/yol, tarım/orman, ticaret/büro/eğitim, taşımacılık, metal, belediye/genel işler, sağlık, güvenlik, madencilik, kimya, ağaç ve enerji işkollarında gerçekleşti:

• Tarım işkolunda 28 çiftçi ve 15 işçi hayatını kaybetti.

• İnşaatlarda neredeyse her gün bir iş cinayeti meydana geldi.

Haziran ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 4’ü (yüzde 2,3) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler kimya, yol, sağlık ve belediye işkollarında çalışıyordu.

En fazla ölüm nedenleri yüksekten düşme, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, Covid-19, kalp krizi, intihar, şiddet, zehirlenme/boğulma ve elektrik çarpması

• 6 ticaret/büro/eğitim, 4 sağlık, 2 güvenlik, 1 kimya, 1 basın ve 1 belediye emekçisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

• İnşaatlardaki iş cinayetlerinin 25’i yüksekten düşme nedenli.

• Haziran ayında en az 11 emekçi ‘borç ve işsizlik’ nedenleriyle intihar ederek hayatına son verdi.

14 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Gaziantep’te; 8 ölüm Antalya’da; 6’şar ölüm Ankara ve Samsun’da; 5’er ölüm Adana, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Manisa’da; 4’er ölüm Kahramanmaraş, Konya, Muğla ve Zonguldak’ta; 3’er ölüm Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, Kars, Kayseri, Sivas, Tekirdağ ve Van’da; 2’şer ölüm Adıyaman, Aydın, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova’da; 1’er ölüm Afyon, Amasya, Artvin, Batman, Bolu, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Mardin, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Tokat, Uşak, Almanya, Avustralya, Bahreyn, Kazakistan ve Ukrayna’da meydana geldi.

2021/ Haziran ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 173 işçiyi saygıyla anıyoruz…

Erdoğan Dede, Abuzer Parlak, Özkan Cinkavuk, Hasan Demir, Sadık Kültür, Doğan Zincirkıran, Akif B., Şahin Kanlıoğlu, Köksal Şahin, Mansur Hösük, Turgay Arslan, Ökkeş Can, Mehmet Akif Kahraman, Erdem Sarıyer, Mukadder Can, Adem Yargı, Musa El Ahmed, Erdal Karakaş, Hasan Gökaslan, Tülay Keseli, Deniz Poyraz, Bircan Doğan, Süleyman Amaç, Ercan Şahin, Mehmet Emin Bedir, Nejdet Kılıç, Metin Avunca, Yıldıray Özyurt, Orhan Şafak Sezgin, Selami Tanrıverdi, Muammer Şahin, Nesih Cengiz, K.A., Doğan Dereli, Sergen Göç, Yasin Akgün, Gürcan Barıç, Cengiz Kara, Gökhan Seviçin, Zakir D., Ali Yıldırım, Yaşar Özyurt, Nedim Yurtdaş, Yunus Emre Koçdemir, Selahattin Akçan, Musa Kukul, Fazle Ahmad Hoseiny, Kubilay Çevik, Mehmet Yatmaz, Salih Gültekin, Furkan Süngü, Cüneyt Ölmez, Mustafa Çelik, Yasef Çalışkan, Osman Duman, Mustafa Emino, Osman Altuntaş, Mehmet Kapukaya, Özgür Aydaş, Kadir Kaya, Berzan Özgün, Mustafa Tınış, Şaban Tınış, Nejdet Emre, Bayram Süryani, Adem Çakal, Ahmet Bolat, Ahmet Köse, Mahmut Elkurdi, Remzi Süslü, Abdullah Şahin, Kadir Baran, İbrahim Altan, Abdullah Topal, Durmuş Batı, Yunus Hülako, Mehmet Çoban, Cuma Ali Kısacık, Ahmet Ayduvan, Mehmet Bütün, Murat Çatır, Serkan Eryılmaz, Ramazan Yaprak, Resul Yılmaz, Talat Kaya, İbrahim Zengin, Ali Kılcı, Ömer Basmacı, Şerif Korkmaz, Zeki Tokgöz, Fazlı Yoğun, Ramazan Baş, Seyfettin Boğurcu, Adnan Akbulut, İshak Toğluk, Arif Yıldırımer, Mustafa Yeşildağ, Sedat Başöz, İ.B., Hazret Eren, Mehmet Esirikli, Yaşar Balcı, Mehmet Karabaş, İzzet Büyük, M.K., Hüseyin Baş, Mahir Aslan, Can Evren, Yılmaz İlaslan, Sinan Öztürk, Savaş Hamurçili, F.Ö., Metin Öztürk, Teymur Bakal, İlyas Kök, Erdal Akkuş, Zülfü Fulkil, Hakan Acat, Bahadır Dinç, Egemen Öztürk, Soner Terlemez, Birol Yıldırım, Nihat Çelik, Mustafa Cücük, Mustafa Karakuzu, Ali Erden, Bahattin Dinçer, Yılmaz Sekecek, Yunus Emre İnan, Hami Mete, Döndü Bozdoğan, Murat Bahar, Ramazan Genç, Rahimi Ziaddin, Mustafa İletmiş, Mehmet Ali Kırcılı, Ümmet Kocabaş, Ergün Ayanoğlu, Halil Tunç, Görkem Hasdemir, Ahmet Uca, Gülsüm Uca, Hami Aydın, Hatice Sarıal, Hüseyin Akdeniz, Yusuf Keskin, Mehmet Buldu, Durmuş Öksüz, Halil İbrahim Karaman, Erdoğan Özen, Burhan Ataman, Salih Bayraktar, Adnan Abdullah, Mustafa Alkan, Salih Güneş, Enver Uysal, Maher Fovaz El Halaf, Cemal Aydoğan, Ruhi K., Murat Sümbül, Ahmet Yıldırım, Gülhan Çizik, Adem Bakırcı, İsmail Kerimi, İsmail Atalay, Cennet Bilek, Ahmet İri, Mehmet Kaya, Ümmühan Ataş, Birkan Akansel, Mustafa Budak, Ercan Akkoyun ve ismini öğrenemediğimiz 1 işçi...