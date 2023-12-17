TKP Antalya: Ormanlar ve sahiller halkındır, ranta ve talana geçit vermeyelim

TKP Antalya İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "Antalya'da her gün yeni bir talan haberine uyanıyoruz" denildi.

"Ormanlar ve sahiller halkındır, ranta ve talana geçit vermeyelim" başlığıyla yazılı bir açıklama yapan TKP Antalya İl Örgütü, kente ilişkin sadece son bir haftada alınan kararları şöyle sıraladı:

"AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, Akseki'ye bağlı Değirmenlik köyünde yaklaşık 17 bin metrekarelik arazi yapılaşmaya açılması hedefiyle orman alanının dışına çıkarıldı.

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi sahilinde bir kısmı milli park sınırları içerisinde kalan toplam 77 bin metrekarelik arazide 5 yıldızlı otel inşa edilmesi için ÇED süreci başlatıldı.

Konyaaltı sahilinin Boğaçayı ile Liman arasındaki sahil projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 202 milyon lira sözleşme bedeliyle ihale edildi, ki bu rakam Gündoğmuş ilçesinin bir yıllık bütçesinin iki katına yakın."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi eliyle halka ait doğal alanların bir bir ranta açıldığı kaydedilen açıklamada "Patronlar ceplerini doldururken kentimiz nefes alınamaz beton yığınına dönüşüyor" denildi.

'Antalya halkı gün geçtikçe daha da yoksullaşıyor'

Halka ait milli parkların otel yapılması için iktidara yakın isimlere peşkeş çekildiği, Konyaaltı sahil projesinin bir ilçenin yıllık bütçesinin iki katına yakın bir rakamla bizzat Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edildiğine dikkat çekilen açıklamada "Sömürücüler halkın kaynakları üzerinden zenginleşirken bu kaynakların esas sahibi olan Antalya halkı gün geçtikçe daha da yoksullaşıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Patronların kârlarına kâr katsınlar diye ranta açtıkları alanlar halkın kaynaklarıdır, halka aittir. Halkın yararına olmayan, herhangi bir kamusal fayda içermeyen şehircilik ve belediyecilik anlayışı sonlandırılmalı, piyasacı patron düzeninin kentimizdeki yıkıcı ve yağmacı uygulamaları derhal son bulmalıdır!" denildi.