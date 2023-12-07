AKP’li turizmci milli parkta yeni otel yapacak!

Göynük’te Haziran 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan mevcut bir oteli bulunan NG Kütahya Seramik Porselen Tur. A.Ş tarafından inşa edilmesi planlanan ve 41 havuzlu villayı da içeren 636 yatak kapasiteli otel projesi için 24 Kasım’da ÇED süreci başlatıldığı duyuruldu.

Toplam 77 bin 448 metrekarelik alanı kapsayan otel projesi için seçilen yerin bir kısmı hazineye ait orman arazisi, bir kısmı günübirlik alan, 1021,69 metrekarelik kısmı ise Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde kalıyor. ,

NG Kütahya Seramik Porselen Tur. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, geçtiğimiz Ekim ayında yapılan AKP kongresinde partinin MKYK Üyeliğine seçilen isimler arasında yer almıştı. Göynük’te yeni otel projesi için seçilen arazi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl tahsise çıkardığı 2022/1 nolu kamu taşınmazları arasında yer almıştı.

Elli yılda milli parkın yarıdan fazlası yağmalandı

Türkiye’nin önemli milli parklarından biri olan Antalya’daki Beydağları Sahil Milli Parkı, 1972 yılında 69 bin 800 hektarlık bir alanı kapsıyordu. Olimpos ve Phaselis gibi antik kentlerin yanı sıra onlarca el değmemiş koy ve yapılaşmadan uzak kalmış kumsalı barındıran milli park, zengin orman dokusu ve biyolojik çeşitliliği ile benzersiz bir doğal ve kültürel mirasa ev sahipliği yapıyordu. Aradan geçen süre içinde yarıdan fazlası turizm ve yapılaşmaya açılan milli parkın bugünkü yüzölçümü 31 bin 165 hektara kadar gerilemiş durumda. Geçmişte kamucu ve korumacı bir planlama anlayışıyla halkın kullananımı için ayrılan günübirlik alanların da şirketlere tahsis edilmesiyle Kemer bölgesindeki kıyı alanları ticarileştirildi.

Göynük Sahili'ndeki otel projesi milli park arazini de kapsıyor

Yüzde 99’luk kısmı orman alanı olan milli parkın turizm uğruna kırpılmasının önüne geçilemiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 24 Kasım 2023 tarihinde ÇED sürecinin başladığını duyurduğu Göynük sahilindeki yeni bir otel projesi için seçilen arazinin bir kısmı milli park sınırları içerisinde kaldığı belirtiliyor. Göynük’te Haziran 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan NG Phaselis Bay Otel’in yeni yatırımı olarak projelendirilen 196 odalı otel bloğu ve 41 villadan oluşan turizm tesisinin toplam 77 bin metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanıyor.

Proje sahibi firmanın yöneticisi AKP MKYK üyesi seçilmişti

Geçtiğimiz Ekim ayında AKP’nin MKYK üyeliğine seçilen Erkan Güral’ın yönetim kurulu başkanı olduğu NG Kütahya Seramik Porselen Tur. A.Ş tarafından inşa edilmesi planlanan otelin 636 yatak kapasiteli olacağı belirtiliyor. Proje kapsamında 5 ayrı restoran, bir pastane, 4 ayrı bar, çocuk kulübü, 1 ana havuz, 41 villa havuzu, 6 adet dükkân, 2 tenis kortu ile spa-fitness ve otopark gibi üniteler yapılması planlanıyor.

Otel için seçilen arazinin bir bölümü milli park içinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022/1 kapsamında tahsisi yapılan kamu taşınmazları arasında bulunan Göynük’teki arazi için bir yıl süreli ön izin verildiği öğrenildi. Otel projesi için seçilen alan, 106 ada 15 parsel (eski 1761 parsel), kısmen 106 ada 8, 20, 21 (orman) ve 9 parsellerden oluşuyor. Otel projesi için seçilen toplam ÇED alanı 77448,33 metrekare olduğu belirtilirken, 106 ada 15 parselin hazine arazisi, Çevre Düzeni Planında “Günübirlik Kullanım Alanı” olarak ayrılan 20, 21 ve 21 nolu parsellerin ise orman arazisi olduğu kaydedildi. Otel inşa edilmesi planlanan 21 nolu parselin 1021,69 metrekarelik kısmının da Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde kaldığı belirtildi.

Şirketin yer seçimi gerekçesi

Projeyle ilgili hazırlanan ÇED dosyasında yer verilen bilgilere göre NG Phaselis Bay otel ve Ma Biche Kemer otel arasındaki parsellerde inşa edilmesi planlana otelin yer seçimiyle ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

“Proje sahasının seçilmesinde dikkat edilmiş olan hususlar; imar planlarına göre parselin turizm konaklama tesisi yapımına uygunluğu, proje alanı için Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisi için faaliyet sahibi adına ön izin alınmış olması nedeniyle proje için bahsi geçen faaliyet sahası tercih edilmiştir. Ayrıca Antalya İlinin turizm açısından Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden biri olması nedeniyle ülke ekonomisine yaptığı katkı bakımından turizm konaklama tesisleri büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında yapılacak tesiste yörede bulunan istihdamın artması, yörede bulunan işletmelerin canlanması ve tesisin yürüttüğü faaliyetler kapsamında dolaylı olarak birlikte çalıştığı sektörlerin ekonomisine de katkı sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle farklı bir yer alternatifi değerlendirilmemiştir.”

Erdoğan 'her türlü kolaylığı gösteriyoruz' demişti

Haziran 2021’de NG Phaselis Bay Otel’in resmi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak şu dönemi hızlı bir şekilde geride bırakarak, kayıplarımızı telafi etmenin ötesinde, turizm pastasından çok daha büyük bir payı almayı hedefliyoruz. Salgın paniğinin geride kalmasıyla birlikte, inşallah adım adım bunu gerçekleştireceğiz. Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyoruz. Devlet olarak biz de destekler ve teşviklerle sektöre her türlü kolaylığı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Yerli ve uluslararası tüm yatırımcılarımızın meseleleriyle şahsen ilgilenmeyi en başta gelen görevim olarak görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.