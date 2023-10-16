Belediyelerin tarım arazilerini betonlaştırma planı yargıya taşındı!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sahip olduğu coğrafi ve iklim özellikleriyle Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri. Açık alanda muz yetiştiriciliğinin yaygın olduğu ilçede son yıllarda birçok tropik meyve de yetiştiriliyor. Uzunca bir süre turizm baskısından ve betonlaşmadan uzak kalmayı başaran ilçeden son 5 yıldır hızlı bir yapılaşma gözleniyor. İlçe merkezinden kenar mahallelere doğru sıçrayan imar rantı, Gazipaşa’nın çehresini hızla değiştiriyor.

Gazipaşa'da tarımsal üretim yapılan imar plan değişikliği ile bölgeler yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya

Sahilde dev oteller, tarım arazilerinde ikinci konut

Selinus sahili 5 yıldızlı oteller için planlanan Gazipaşa’da, kıyıya yakın olan ve üzerinde halen tarımsal üretim yapılan imar rantı yüksek arazilerin de betonlaşmaya açılması için ilçe belediyesi imar planı değişikliğine gitti. CHP’li Gazipaşa Belediyesi’nin 3 Temmuz 2023 tarihinde Meclis’ten geçirdiği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 7 Ağustos 2023 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da onaylandı.

Gazipaşa'daki verimli tarı arazileri son yıllarda hızla betonlaşırken şimdi geriye kalan topraklar da yapılaşmaya açılacak.

İmar planı değişikliğinin iptali için dava açıldı

Üzerinde halen tarımsal üretimin devam ettiği verimli arazilerin betonlaşmasına neden olacak düzenlemenin iptali için dava açıldı. Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile Gazipaşalı 46 vatandaşın açtığı dava ile revize edilen uygulamaya yönelik imar planı ile buna dayanak olan üst ölçekli planların iptali talep ediliyor. İlçenin sahil kesimlerini de kapsayan Pazarcı ve Koru mahalleleri ile Aydıncık, Beyobası, Cumhuriyet, İstiklal, Yeni, Bakılar, Ekmel ve Macar mahalleleri yapılan imar planı değişikliğinden etkilenen yerleşimler arasında.

Gazipaşa'da tarım arazileri hızla betonlaşıyor. Pazarcı Mahallesinden bir görünüm

İlçede her dört kişiden üçü ekmeğini topraktan kazanıyor

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin davayla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe halkının yüzde 78.37’sinin gelir kaynağının tarım sektörü olduğu vurgulandı. Yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanda tarımsal üretim yapıldığı kaydedilen açıklamada, birçok tropikal meyve üretiminin de yapıldığı verimli tarım topraklarının geçici konut adı altında ikinci konut olarak imara açılmış olmasına yönelik plan revizyonunun planlama ilke ve esasları ile kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı.

Gazipaşa'da betonlaşmadan korunabilen son tarım arazileri de imara açılacak

Anayasaya ve toprak koruma kanununa aykırı

Plan değişikliğinin yürütmesinin ivedilikle durdurulması için 13 Ekim’de dava açıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Ben yaptım oldu mantığı ile tarım alanları feda edilerek, yabancılara, varsıllara ikinci konut yaratmaya ve müteahhitlerin kısa dönemli yüksek ranta beklentilerine yönelik bu planlarının Anayasa'ya, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'na, 3194 sayılı İmar Kanunu'na, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne planlama ilke ve esaslarına aykırı olması ve kamu yararı da bulunmaması nedenleri ile ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldığını ilgililerin ve halkımızsın bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Yılmaz: 'Planlama alanında tarım alanı yok'

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, konuyla ilgili tepkilerin ardından imara açılan tarım alanı bulunmadığını öne sürerek “Planlama alanında tarım alanı olmadığına dair Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kurum görüşü belediyemizde mevcuttur” açıklaması yapmıştı.

Mimarlar Odası: 'Tarım İl Müdürlüğü görüşü hukuka aykırı'

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin açıklamasında ise Tarım İl Müdürlüğü'nün görüşüne atıfta bulunularak şöyle denildi:

“TÜİK verilerine göre ilçenin yüzde 78.7'sinin geçim kaynağının tarım sektörü olduğu, planlama alanını yaklaşık bin 200 hektarlık sulu tarım arazilerinin amacı toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlama kullanımını sağlamak olan 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında değerlendirmesi, en azından uydu görüntülerinden yararlanarak yoğun tarım yapılan alanların belirlenerek korunması gerektiği yönünde görüş bildirmesi gerekirken, aynı yasa kapsamında yapılacak bir işlem olmadığı görüşünde hukuka uyarlık olmadığı ortadadır.”