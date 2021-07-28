TKP Antalya İl Örgütü yangın nedeniyle kriz masası oluşturdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Manavgat merkeze de sıçrayan yangın nedeniyle ilçede yurttaşlara yangın alanına yaklaşmama ve araçlarıyla trafiğe çıkmamaları anonsu yapılırken, yangın nedeniyle yaralananlar olduğu belirtildi.

TKP'den kriz masası

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Örgütü de yangının ardından ilçede dayanışmayı örgütlemek amacıyla kriz masası oluşturdu.

TKP Antalya İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "TKP Antalya İl Örgütü olarak Manavgat'ta yaşanan yangın nedeniyle tüm yurttaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimizi paylaşmak isteriz. TKP Antalya İl Örgütü süreci takip etmek ve dayanışmayı örgütlemek amacıyla bir kriz masası oluşturmuştur. İletişim: 0536 6050514 / 0505 382 0175" denildi.