TKP Antalya İl Örgütü: Muratpaşa Belediyesi işçileri yalnız değildir!

Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası'na üye işçilere sendikadan istifa etmeleri için uygulanan baskılara karşı TKP Antalya İl Örgütü bir açıklama yaptı.

"İşçilerin Örgütlenme Hakkı Engellenemez" başlıklı açıklamada Muratpaşa Belediyesi'nin, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na üye olan işçileri tehdit yoluyla üyesi bulundukları sendikadan istifa etmeye ve Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası’na üye olmaya zorladığı belirtildi.

Sendikadan istifa etmek istemeyen işçilerin işten çıkarılmakla tehdit edildiği, sürgüne gönderildiği, zorla e-devlet şifreleri alınarak sendikadan istifa işlemlerinin rızaları dışında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu süreçte sürgüne gönderilen ve işten çıkarılan işçilerin derhal işlerine geri alınması çağrısı yapıldı.

TKP Antalya İl Örgütü'nün sürecin sonuna dek takipçisi olacağı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

'Sendikalı olmak işçi sınıfının yasal hakkıdır'

"Sendikalı olmak ve örgütlenmek işçi sınıfının yasal hakkıdır, engellenemez. Genel-İş üyesi işçilerin istifaya zorlanmasına derhal son verilmeli, işçiler diledikleri sendikaya üye olmalıdırlar.

Bu süreçte sürgüne gönderilmiş olan(yerleri değiştirilen) bütün işçiler görev yerlerine geri dönmelidirler.

Üyesi oldukları sendikadan istifa etmek istemedikleri için hakları ödenmeden işten çıkarılan işçiler derhal işlerine geri alınmalıdır.

Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, sendikalı oldukları gerekçesiyle baskıya uğrayan işçilerle dayanışmamızı ilan ediyoruz.

Muratpaşa Belediyesi işçileri yalnız değildir!"