Genel-İş Sendikası’ndan CHP’li Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu: Tehditle istifa ettiriyor

Genel-İş Sendikası tarafından Antalya’nın Muratpaşa ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ümit Uysal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunun gerekçesi ise "Baskı ve tehdit kullanarak sendikadan istifa ettirmek ve bir başka sendikaya üye olmaları için işçilere baskı uygulamak" olarak açıklandı.

Suç duyurusu dilekçesinde Muratpaşa Belediyesi’nde çalışan ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na üye olan 138 işçinin zor ve tehdit kullanılarak üyesi oldukları sendikadan istifa etmeye ve Türk-İş’e bağlı olan Belediye-İş sendikasına üye olmaya zorlandıkları ifade edildi.

Buna ek olarak dilekçede yer alan suçlamalar arasında işçilerin belediye başkan yardımcıları Taylan Dikmen, Meltem Dağlı ve Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı tarafından makam odalarına üstleri aranarak, telefonları toplanarak alındığı; zor ve tehditle e-devlet şifrelerinin alındığı, sürgünle ve işten kovulmayla tehdit edildikleri bilgisi yer alıyor.

Sendika üyesi işçilerden edindiğimiz bilgiler Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın Genel-İş Genel Merkezi'nin ve Antalya şubesinin görüşme taleplerine yanıt vermediği; istifaya zorlanan işçilere bir süredir belediye yöneticileri tarafından çeşitli kanallarla baskı uygulandığı, Genel-İş örgütlenmesine öncülük eden işçilerin ceza olarak yerlerinin değiştirildiği(sürgün edildiği), bir işçinin tazminatsız olarak işten çıkarıldığı yönünde.