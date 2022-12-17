TKP Antalya İl Başkanı'ndan 'Cumhubaşkanı'na hakaret' gözaltılarına ilişkin açıklama

Gün içerisinde Antalya Kapalıyol'da Bizim Gazete'nin satışı sırasında 9 Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan TKP Antalya İl Başkanı Erhan Altınkaynak şu açıklamada bulundu:

"Şu an itibariyle 9 parti üyesinin Bizim Gazete satışı sırasında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla gözaltında olduklarını belirtti. Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri alınan parti üyelerimizin nöbetçi savcının talimatıyla gözaltı süreçleri devam ediyor. Gazetemizde dile getirdiğimiz siyasi tespit üzerinden son bir hafta da yaşanan tarikat rezaletiyle siyasi iktidar arasındaki bağ savcılık tarafından da onaylanmıştır. Partimizin laik bir ülke kurana kadar mücadelesi devam edecek. Parti üyelerimizin maruz kaldığı yıldırma ve keyfi gözaltı süreci aydınlanma ve laiklik mücadelesi azmimizi köreltmek yerine bileylemiştir. Halkımızı laiklik mücadelesi için partimize destek olmaya, örgütlenmeye davet ediyoruz."