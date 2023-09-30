TKP Ankara'daki 18. semt evini açtı: ‘El birliğiyle Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız’

Türkiye Komünist Partisi, Ankara Öveçler Semt Evi açılışını gerçekleştirerek Öveçler halkıyla buluştu. “Gönüllü ol” çağrısının yapıldığı buluşmada birçok mahalleli Türkiye Komünist Partisi’ne gönüllü oldu.

Açılışa Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan katıldı.

‘Kendisi ayağa kalkıp, kendi işini görmeden hiç kimse bu halkı kurtaramaz’

Okuyan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Onlar ne derlerse desin, halkın protesto edip hükümeti istifa etmeye davet etmesi anayasal bir haktır. Buna da dokunamazlar. Ben burada “Hükümet istifa!” diyeceğim ve beni tutuklayacaklar. Böyle bir şey olabilir mi? Hükümeti beğenmiyorsanız o hükümetin istifa etmesini talep edebilirsiniz. Gezi böyleydi. Tek fark kahve köşelerinde, mahallede, televizyon karşısında şikayet etmeyi bıraktık, hep beraber sokağa çıktık. O yüzden de çok rahatsız oldular. Niye bu ülkede iktidar, sokağa çıkmayı suç hale getirdi. Böyle bir suç yok. Şu sayede, 2013 yılında milyonlarca insan sokağa çıkıp protesto ederken, ana muhalefet partisi lideri çıktı ve dedi ki: Siz görevinizi yaptınız ey halkım, siz evinize geri dönün. Şimdi sandık kurulacak ve siz yurttaşlık görevinizi yerine getirip oyunuzu kullanacaksınız. 2014 yılıydı Cumhurbaşkanlığı seçimleri de aynı sırada yapıldı karşımıza Ekmeleddin diye bir aday çıkardılar. Türkiye halkının, 2013 yılında sokağa taşan milyonlarca insanın enerjisi Ekmeleddin’e verilen oylarla buhar oldu. 10 yıl geçti aradan ve bu yıl, Türkiye’de hayat pahalılığı varken, ekonomik kriz varken ve çok ağır yıkıcı bir depremi yaşamışken muhalefet yine çıktı dedi ki: Sokağa çıkmayın, sakın. Sandıkla bu sefer yolluyorsunuz bunları. Bugün sokakta, okulda, mahallede, iş yerinde, hastanede insanlar mutsuzluk, umutsuzluk içindeyse iktidar kadar muhalefetin de suçudur. İnsanlar örgütlü değilse sandıktan hiçbir zaman mucize çıkmaz. Şimdi yine yerel seçim geliyor, yine kahraman aramaya çalışıyorlar. Siz Ankara’dasınız. Burası Başkent. 100 yıl önce de Cumhuriyet’in kuruluşuna imza atıldı. Kahraman arıyoruz bir bakın, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özgür Özel ya da başkaları… Bunlarda sizi kurtaracak bir enerji görüyor musunuz? Niye buna izin veriyoruz? Türkiye toplumu 100 yıl önce çok daha zor koşullarda Cumhuriyet’in kuruluşuna yol açan bir milli mücadele vermiş, meydan okumuş. Kendisi ayağa kalkıp, kendi işini görmeden hiç kimse bu halkı kurtaramaz.”

‘El birliğiyle Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız’

“87 milyonluk bir yerde kolay çözüm yok. Öte yandan yeni bir ülke yaratmak, oturup beklemek ve yoksullaşmaktan daha kolay bir çözüm. TKP’nin bu düzen içerisinde “Bizim refaha kavuşmamız, laik ve bağımsız bir ülke olmamız, sanayileşmemiz, mutlu olmamız” sözü bazen şöyle anlaşılıyor, “Siz de işi geleceğe havale ediyorsunuz.” Hayır, bugünden ayağa kalkmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Ayağa kalkarsak hakkımızı aramaya başlarız. Türkiye Cumhuriyeti yoksulluk, yolsuzluk, bağımlılık, haksızlık, adaletsizlik cumhuriyeti haline geldi. Şimdi 100 yıl sonra yeniden iş başa düştü. El birliğiyle Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız. Öveçler’in de bu mücadelede bir payı olacak. Ben burada oturan mahalleliye kendi yaşamlarını, kendi geleceklerini ellerine alma çağrısı yapıyorum. Arkadaşlarımız sizleri gönüllü olmaya çağırıyorlar. Türkiye Komünist Partisi’ne gönüllü olmak çok büyük bir ailenin parçası olmaktır. Yalnızlıktan, çaresizlikten kurtulmaktır ve en önemlisi mutsuzluktan kurtulmaktır. Türkiye Komünist Partisi sizi umuda çağırıyor.”

Okuyan'ın konuşması ardından müzik dinletisi ile açılış sona erdi. Etkinlik boyunca açık olan "Gönüllü ol" masasında pek çok yurttaş TKP'ye gönüllülük başvurusunda bulundu.