TKP Ankara İl Örgütü'nden MKE'deki patlamaya ilişkin açıklama: Sebebi AKP'nin kâr hırsıdır

Ankara Elmadağ'da, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Patlamada yaralılar olduğu da belirtildi.

Daha önce de patlama meydana gelen fabrikaya ilişkin açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, “Sebebi AKP iktidarının üretim baskısı, kâr hırsı, güvenli çalışma kültürünün terk edilmesidir” dedi. TKP Ankara İl Örgütü yaptığı açıklamada “Patron sınıfının kâr hırsı, roket ve patlayıcı üretiminden tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

TKP Ankara’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Gece gündüz övündüğünüz savunma sanayi, işçilerin kanı üzerinde yükseliyor. Bu patlama, 2018'de aynı yerleşkede, 2020'de komşu fabrika Roketsan'da yaşanan patlamaların devamıdır. Sebebi AKP iktidarının üretim baskısı, kâr hırsı, güvenli çalışma kültürünün terk edilmesidir. Riskin kaynağı işçiler değil iş güvenliğini etrafından dolaşılacak bir engel olarak görenlerdir. Patron sınıfının kâr hırsı, roket ve patlayıcı üretiminden tehlikelidir. İşçi sınıfımızın başı sağolsun. İş cinayetlerini önlemek; işte tezgah başında ölmemek, yaşam hakkımızı korumak için mücadeleye, örgütlenmeye…”

Gece gündüz övündüğünüz savunma sanayi, işçilerin kanı üzerinde yükseliyor.

Bu patlama, 2018'de aynı yerleşkede, 2020'de komşu fabrika Roketsan'da yaşanan patlamaların devamıdır. https://t.co/nLcZxdasaV — TKP Ankara (@AnkaraTkp) June 10, 2023

Daha önce de patlama meydana gelmişti

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor. Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.

Fabrikada geçtiğimiz yıllarda da patlama meydana gelmişti.