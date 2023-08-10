TKP Ankara İl Örgütü'nden direnişteki belediye işçilerine ziyaret

Ankara'da Yenimahalle Belediyesi işçileri kendilerine teklif edilen 3 bin lira seyyanen zammı protesto ederek iş bıraktı. Geçinemediklerini ifade eden işçiler en az 6 bin 500 lira zam talep etti.

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçe İşçileri, Belediye Başkanlık Binası işçileri ve şirkete bağlı işçiler iş bırakırken sendika temsilcisinin de aradan çekilmesini ve istifa etmesini talep etti.

Temizlik işçileri de eylemlere katıldı

Günün ilerleyen saatlerinde belediye temizlik personelinin de katıldığı eylemler işçilerin desteğiyle büyüyerek devam etti. "Boyun eğme, ekmeğine sahip çık" sloganı atan işçiler, haklarını alıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti. "Sabaha kadar buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar çöpleri toplamayacağız" diyen işçiler kararlı olduklarını belirtti.

'Direnen işçilerin yanındayız'

Direnen belediye işçilerine destek ziyaretinde bulunan TKP Ankara İl Örgütü işçilerin haklı mücadelelerini desteklediğini ifade etti. TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan işçilerle bir araya geldi.

İşçilere selenen Arikan "Türkiye Komünist Partisi'nden arkadaşlar elinden geldiğince sizlere destek olmaya gayret ediyor ancak önemli olan sizin yaptığınız direniş. Bu hem Ankara'da hem de Türkiye'de belediye işçilerin umut oluyor. İki gün önce yine Mamak Belediyesi'nde işçi arkadaşlarımız yine açlık sınırında, sefalet ücretlerine karşı eyleme başladılar. Bugün onların eylemi kazanımla sonuçlandı. Öğlen saatlerinde Çankaya Belediyesi işçileri eylemdeydiler. Onlar da aynı sefalet ücretlerine tabi tutulmak isteniyor.

Burada da sizler çok önemli çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Bugün memlekette, belediyesinde de ülkede de birilerin karnını doyuruyor, zenginleşiyor, emekçilere de açlık sınırına tabi ol diyorlar. Buna hayır diyen emekçileri bu memleketin kurtuluşu ve buna hayır diyen işçiler hepimizin umudu oluyorsunuz" dedi.