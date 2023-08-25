TKP Ankara İl Örgütü ABB önündeydi: Ankara'yı karanlığa teslim etmeyeceğiz

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, Ankara Beşevler’de eğitim alanının hukuksuz şekilde Diyanet’e teslim edilmek istenmesine karşı eylemdeydi.

TKP Ankara İl Örgütü, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Beşevler’de eğitim alanın Diyanet Akademisi ve cami yapımı için kullanılmak istenmesine karşı yapılan açıklamada, söz konusu projenin daha önce Melih Gökçek tarafından hayata geçirilmek istendiği, mahkemenin bu hukuksuz kararı reddettiği hatırlatıldı.

Yüzlerce itiraz dilekçesi teslim edildi

Aynı kararın bu kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP, AKP, MHP ve İYİP desteğiyle yeniden belediye meclisinden geçirildiğine işaret edilen açıklamada, TKP Ankara İl Örgütü adına konuşan Deniz Aksoy, “Onlar ne kadar ısrarcılarsa biz de en az o kadar kararlıyız. Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü olarak, birazdan bu kararlı mücadelemizin ilk adımı olacak biçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilgili birimine çeşitli mahalle ve semtlerinden Ankaralıların, bölgedeki üniversite kampüslerinden öğrencilerin ve emekçilerin itiraz dilekçelerini ileteceğiz” dedi.

Aksoy, “Kararlıyız, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken ne ülkemizin ne de kentimizin kamusal alanlarının dinselleştirilmesine, laiklik ve aydınlanma değerlerimizin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Kararlıyız, Başkentimizi karanlığa terk etmeyeceğiz. Kararlıyız, boyun eğmeyeceğiz!” İfadesini kullandı.

Açıklama sonrası Ankara’da semt evleri üzerinden toplanan yüzlerce itiraz dilekçesi ABB’ye teslim edildi.