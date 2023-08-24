Ankara'da Diyanet Akademisi'ne tepki

AKP gericiliğinin Ankara’da Cumhuriyetin simge alanlarına açtığı savaş hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki, kentte uzun yıllardır gericiliğin ve rantın simge ismi haline gelmiş Melih Gökçek “iktidarda” olmasa bile halefi Mansur Yavaş, Gökçek’i aratmayacak icraatlara devam ediyor.

'Karar oybirliğiyle alındı'

Anıtkabir’in yakınına cami yapılması uzunca bir süredir Ankara kamuoyunun gündeminde. Süreçte en son gelinen noktayı özetleyecek olursak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yapılan tüm itirazlara ve alınan mahkeme kararlarına rağmen Beşevler’de yıllardır eğitim alanı olan bölgeyi ibadet alanına dönüştürme konusunda üçüncü kez oybirliğiyle adım atmış oldu.

Beşevler’de bulunan Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi 2016 yılında kapatıldı ve ardından yıkıldı. Dönemin AKP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından lisenin bulunduğu alanın, eğitim alanından ibadet alanına dönüştürülmesine dair Belediye Meclis kararı alındı. Bu karara karşı açılan dava sonucunda mahkeme bölgenin eğitim alanından ibadet alanına dönüştürülmesine dair plan değişikliğini iptal etti.

Melih Gökçek'le başlayan süreç Mansur Yavaş'la devam ediyor

Mahkeme kararına rağmen 2019 yılında aynı plan değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla tekrar kabul edildi. Bu karar Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nce tekrar yargıya taşındı. Dava süreci devam ederken yerel seçimler sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Mansur Yavaş seçildi. Mansur Yavaş’lı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bu davada bölgenin eğitim alanından ibadet alanına dönüştürülmesine yönelik savunma vererek söz konusu karara sahip çıktı.

Tüm bu süreçte Ankara’nın kültür hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan ve Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi yanında bulunan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı binası da yıkıldı. Böylelikle bölge tamamen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullanımına tahsis edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm itirazlarına rağmen, yargı ilk önce yürütmeyi durdurmaya, ardından Haziran 2022’de eğitim alanının ibadet alanına dönüştürülmesi planının iptaline bir kez daha karar verdi.

Yapılan tüm itirazlara ve alınan tüm iptal kararlarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Haziran 2023’te oybirliğiyle yeni bir karar aldı. Bu kararda da söz konusu taşınmaz, yargı kararlarının yok sayılması suretiyle cami alanı işlevine ayrılmış durumda.

Mansur Yavaş’lı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı söz konusu kararla Ankara’yı gericiliğe teslim ederken, diğer bazı plan değişiklikleriyle rantın yanında yer aldığını da gösteriyor.

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen 50 bin metrekarelik Ankara Tren Garı yerleşkesine yönelik olarak Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir, söz konusu plan değişikliklerini savunmuş; buna rağmen yargı planları iptal etmişti.

Ayrıca yine Ankara’da Beytepe Mahallesi’nde Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi arkasında bulunan ve yeşil alan olarak kamuya ayrılan büyük bir alan, Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 kat yapılaşmaya açılarak plan değişiklikleri yapıldı. Bu değişikliklerin arkasında ise Hasan Kartal ve Kartal Holding var. Melih Gökçek ile bağlantıları açık olan bu kişinin Mansur Yavaş döneminde yaptırdığı plan değişikliği Mansur Yavaş üzerindeki gücünü gösteriyor.

TKP Ankara İl Örgütü'nden itiraz

Ankara halkı, Cumhuriyeti ranta ve gericiliğe açan Mansur Yavaş’tan tüm bunların cevabını istiyor. Bunun için yarın Ankara halkı, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne itiraz dilekçelerini sunacak.

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü de yarın saat 10.00’da itiraz dilekçelerini ileterek bir basın açıklaması gerçekleştirecek.