TKP Almanya Örgütü konferansını tamamladı

TKP Almanya Örgütü, 4-5 Kasım tarihlerinde Kamp-Bornhofen'da "2024'e Hazırlanırken Görevlerimiz" başlıklı konferansını gerçekleştirdi.

Dört oturum halinde gerçekleşen konferans, saygı duruşu, parti marşı ve divan seçimiyle başladı. Merkez Komite'nin de selamladığı konferansın ilk gününde, Türkiye'ye dair değerlendirmelerin paylaşılmasının yanı sıra partinin ve Almanya örgütünün çalışmaları aktarıldı. Konferansın ilk günü "Bir Makas Değişimiydi Tariş" belgesel gösterimi ve müzik dinletisiyle tamamlandı.

Almanya'ya dair siyasi değerlendirmelerle başlayan konferansın ikinci günü, TKP'nin uluslararası alana yapacağı katkı ve müdahalelerde Almanya örgütüne düşen görevlerin belirlenmesiyle devam etti.

Konferans kararlarının okunması ardından partiye yeni katılan gönüllülere rozetleri takıldı. İki gün süren konferans, Enternasyonel Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.