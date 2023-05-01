TKP Almanya 1 Mayıs’ta alanlardaydı 

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta, Almanya’nın pek çok kentinde emekçiler meydanlara akın etti.
TKP Almanya örgütleri de 1 Mayıs için Berlin, Köln, Darmstadt, Mainz, Münih, Bremen, Hamburg ve Hannover kentlerinde alanlarda yerini aldı.
TKP üye, gönüllü ve dostları, “TKP Gelir Her Şey Değişir” diyerek katıldıkları 1 Mayıs gösterilerinde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Alman Komünist Partisi (DKP) ile dayanışma içinde yürüdüler.
Berlin
Berlin
Köln
Köln
Münih
Münih
Mainz
Mainz