TKP Almanya 1 Mayıs’ta alanlardaydı 

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta, Almanya’nın pek çok kentinde emekçiler meydanlara akın etti.

TKP Almanya örgütleri de 1 Mayıs için Berlin, Köln, Darmstadt, Mainz, Münih, Bremen, Hamburg ve Hannover kentlerinde alanlarda yerini aldı.

TKP üye, gönüllü ve dostları, “TKP Gelir Her Şey Değişir” diyerek katıldıkları 1 Mayıs gösterilerinde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Alman Komünist Partisi (DKP) ile dayanışma içinde yürüdüler.

Berlin

Berlin

Köln

Köln

Münih

Münih

Mainz