Hatay'da 1 Mayıs: 'Öfkemizle ayağa kalkacak, hesap soracağız'

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta deprem bölgelerindeki emekçiler de meydanlardaydı.

Depremde en büyük kayıpların yaşandığı Hatay'da emekçiler bugün Defne ilçesinde Uğur Mumcu Alanı'nda bir araya gelerek sloganlarla Sevgi Parkı'na yürüdüler.

TÖB-SEN ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) de katıldığı yürüyüşün ardından Sevgi Parkı'nda depremde yitirilen yurttaşlar anıldı, karanfiller bırakıldı.

'Hâlâ enkaz altında canlarımız var'

Türkiye Komünist Partisi Hatay milletvekili adayı Mehmet Alvanoğlu burada yaptığı konuşmada "Bizim hâlâ enkaz altında canlarımız var, enkaz altında bırakılanlar var. Biz Hatay'da terk edilenleriz" dedi.

'Halkı yalnız bırakanları unutmayacağız'

Alvanoğlu depremin ilk gününden bugüne kadar hala giderilemeyen sorunlar olduğunu belirterek "Bugün 3. ayını tamamlamak üzereyiz, hâlâ içme sorunu giderilmeyenler var. Bunları unutmayacağız! Bizi enkaz altında bırakanları unutmayacağız. Halkı yalnız bırakanları unutmayacağız. Biz buradayız. Gezi'de buradaydık, Soma'da buradaydık, depremde enkaz altından çıktık, yine buradayız. Diyorlar ki biz yaraları sardık, diyorlar ki hayat normalleşti. Çocuklarını, annesini kaybedenin yarası sarılır mı, evi yıkılıp dışarıda bırakılanın yarası sarılır mı? Bizim yaramız yüreğimizde. Yaralarımıza rağmen biz gelecek nesiller için ayaktayız" diye konuştu.

TKP: Mutlaka hesap soracağız

TKP'nin sosyal medya hesabından Hatay'da 1 Mayıs yürüyüşünün görüntüleri paylaşılarak şöyle denildi:

"Hatay'da 1 Mayıs'ta birbirimize söz verdik:

Bize bu felaketi yaşatanlardan mutlaka hesap soracağız. Yitirdiklerimize sözümüz olsun ki bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke kurana kadar asla durmayacağız.

Bize bunları yaşatanlara çok öfkeliyiz.

Aldıkları ihaleyle enkaz kaldıran, depremzedelere enkazın tozunu yutturan inşaat şirketlerine öfkeliyiz.

Öfkemizle ayağa kalkacağız. Ülkemizin bütün zenginliklerinin halkın refahı için seferber edileceği bir ülke kuracağız."