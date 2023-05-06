TKP Ağrı Milletvekili adayından fahiş faturalara tepki: 'Elektriğin satılmayacağı bir ülke kuracağız'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) semt evlerine bir yenisini geçtiğimiz haftalarda Ağrı'nın Patnos ilçesinde eklemişti. Patnos Semt Evi'ni ziyaret eden yurttaşların dile getirdikleri ilk sorun art arda gelen zamlar nedeniyle elektrik faturalarının ödenemez boyutlara ulaşması oldu.

Bölgede artan şikayetler üzerine dağıtım şirketi Aras Elektrik'in Patnos şubesi önüne giden TKP Ağrı Milletvekili adayı Ferman Seçer, burada bir açıklama gerçekleştirdi.

Saçar yaptığı açıklamada, "Ağrı da emekçiler faturalarını ödeyemeyecek durumdalar, yoksulluğun üzerine bir de bu başlık eklenmekte, Patnos Semt Evi'ni ziyaret eden yurttaşlar bu konudaki şikayetlerini dile getirmekteler. Diğer bütün insan hakları gibi elektriğin de halka satılmayacağı bir ülke kuracağız" ifadelerine yer verdi.

Saçar'ın yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde :

"Ben Ferman Saçar. Türkiye Komünist Partisi Ağrı Milletvekili adayıyım. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda geçimimi sağlamak amacıyla şantiyelerde, köylerde elektrik işlerinde çalışmaktayım.

Neoliberal politikalar doğrultusunda özelleştirilen elektrik, bölge bölge şirketler arasında paylaştırılmış durumda. Patronlar karlarını katlarken emekçilere fahiş faturaları ödemek kalıyor. Temel haklardan olan elektrik üzerinden yaratılan bu sömürü düzeni yurdun her yerinde olduğu gibi Ağrılı emekçilerin de belini büküyor.

Patnos’ta açtığımız dayanışma merkezine yurttaşlarımız 'elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz' diyerek geliyorlar. Buna son vermek için milletvekili adayı oldum, #Hemendevletleştirme diyerek.

Bu soygun düzenini yıkacağımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum ve diğer bütün insani haklar gibi elektriğin de halka satılmayacağı bir ülke kuracağız."