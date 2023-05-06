TKP'li adaydan açıklama: Trabzonluların hayatı bu kadar ucuz mu?

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde dün Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs şarampole yuvarlanmıştı. Yaşanan kazada 5 yurttaşımız hayatını kaybederken 40'a yakın kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Akçaabat'ta düzenlenen cenaze töreninde AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu protesto edilmiş ve kazaya sebep olan aracın daha önce değiştirilmesi için 600 adet dilekçe verildiği ortaya çıkmıştı.

'Köylerde hep eski otobüsler kullanılıyor'

Konuya dair açıklama yapan TKP Trabzon Milletvekili Adayı Ahmet Birinci. "Trabzonlu emekçilerin hayatı bu kadar ucuz muydu?" diyerek tepki gösterdi.

Ahmet Birinci yaptığı açıklama şöyle:

"Köylerde hep eski otobüsler kullanılıyor. Bu Trabzonluların malumu. Yeni ve iyi otobüsler Moloz bölgesinde otobüs parkında boş yere yatarken köylere eski otobüsler yollanıyor. 600'den fazla şikayet ve talep iletilmiş ancak talepler reddedilmiş. Köy otobüslerinin kapasitesi talebi karşılamaktan uzak olduğu için haddinden fazla yolcu taşıyor. Bu da risk teşkil ediyor. Göreve geldiklerinde tüm tepkilere rağmen 9 yıllık belediyenin tadilatına 3,5 milyon TL harcayanlar, başkanlık makamını 898 bin TL'ye yenileyenler bunun hesabını vermelidir. Trabzonlu emekçilerin hayatı bu kadar ucuz değil."