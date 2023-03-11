TKP Adıyaman'dan Vali Çuhadar'ın istifasının ardından açıklama: 'Adıyaman sahipsiz değil'

Türkiye Komünist Partisi Adıyaman İl Örgütü deprem felaketinin 33. gününde "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa ettiğini duyuran Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada; "Vali Çuhadar hesap vermeden, bahaneleri arkasına sığınarak kaçtı. Benzerleri gibi ne sorumluluğu kabul ediyor ne de özür diliyor. Tüm kurumlarıyla AKP iktidarı ve daha da kötürümleştirdiği bu düzenin tüm sorumluları hesap verecek" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde :

Vali bilsin ki Adıyaman sahipsiz değil!

AFAD tarafından depremden etkilenen iller arasında sayılmayan, Erdoğan’ın “helallik” istediği Adıyaman, resmi rakamlara göre bile depremde beş bine yakın insanını kaybetti, binlerce insan günlerce enkaz altında kurtarılmayı bekledi.

Depremin ikinci gününde halk Adıyaman Valilik binasında “Adıyaman Sahipsiz” diye haykırmıştı. Acılı halka gülerek karşılık veren Vali Mahmut Çuhadar bugün, depremin 33. gününde "sağlık sorunları" gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.

Hesap vermeden, bahanelerin arkasına sığınarak kaçtı. Benzerleri gibi ne sorumluluğu kabul ediyor ne de özür diliyor. Yalnızca Vali Çuhadar değil, tüm kurumlarıyla AKP iktidarı ve daha da kötürümleştirdiği bu düzenin tüm sorumlu unsurları hesap verecek!

Biz Türkiye Komünist Partisi Adıyaman ilk örgütü olarak söz veriyoruz, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da emekçi halkımız bir kez daha enkaz altında kalmasın diye mücadeleyi de dayanışmayı da büyüteceğiz.

Adıyaman; çocuklarımızı alıkoyan, gericilikle geleceklerini karartan tarikatlarla değil, mücadeleyle aydınlıkla anılacak.Biz bu kenti de bu ülkeyi de hep birlikte yeniden kuracağız.

TKP Adıyaman İl Örgütü